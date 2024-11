La cantante Noemi Oberhauser possiede un appartamento che si affaccia su uno stadio di Premier League. E la ragazza ammette che gli uomini vogliono un appuntamento con lei solo per poter guardare le partite, completamente gratis e da una posizione privilegiata.

Un appartamento sullo stadio

Noemi Oberhauser, cantante di 24 anni, vive in un bellissimo appartamento che ha una vista davvero particolare. Una grossa finestra del suo appartamento, infatti, si affaccia sul Gtech Community Stadium, lo stadio del Brentford Football Club, squadra che milita in Premier League.

La ragazza, in questo modo, può godersi le partite della squadra di casa stando comodamente seduta sul divano. Quella che in effetti è una particolarità piuttosto gradita dalla cantante, si è trasformata in qualcos’altro. In poco tempo, infatti, è diventato l’unico motivo per cui alcuni uomini vogliono uscire con lei per un appuntamento. Alcuni di questi sperano di salire a casa sua per guardare la partita, in una posizione privilegiata e senza pagare alcun biglietto.

Appuntamenti particolari

Quando si è trasferita in questo appartamento di Londra, la cantante ha iniziato a condividere diverse clip di casa sua sui social, accumulando oltre 17mila follower. I suoi video sono diventati presto virali, attirando l’attenzione di diversi uomini per la sua “vista mozzafiato”.

Stando alle sue parole, questa particolarità ha attratto diversi corteggiatori, desiderosi di invitarla a uscire solo per poter poi guardare la partita dal suo appartamento. “Ho ricevuto parecchi messaggi su Instagram riguardo l’appartamento. Si sono soprattutto offerti di venire a vedere la partita con me e di trasformarla in un piccolo appuntamento. Molti hanno anche commentato dicendo cose come ‘Sposami’. Quindi, la cosa è abbastanza divertente”, ha dichiarato la cantante.

Noemi, grazie a questo appartamento e alla vista che offre, si è appassionata al calcio: “Ovviamente tifo per il Brentford. Non mi è mai interessato il calcio prima, ma ora mi piace davvero tanto. Riesco persino a recuperare le partite quando sono all’estero”. La cantante, al momento, ha deciso di non accettare alcun appuntamento con chi vuole vedere la partita da casa sua, nonostante apprezzi molto il loro entusiasmo.