Con meno di 20 euro, approfittando delle varie offerte Lidl, è possibile riempire il carrello della spesa con tutto ciò che vi serve.

In pochi ci credono, ma andando da Lidl, a partire da lunedì 26 gennaio 2026, è possibile riempire il carrello della spesa con tantissimi prodotti spendendo meno di 20 euro. Sfogliando il volantino delle offerte Lidl valido dalla prossima settimana, infatti, tornerete a casa con le buste della spesa piene di ogni alimento senza spendere una fortuna.

Sempre più persone, per far quadrare il bilancio familiare, non hanno più un negozio di fiducia preferendo fare la spesa in più supermercati approfittando delle varie offerte. Tra i tanti supermercati, quelli che vengono maggiormente frequentati dai consumatori sono sicuramente i discount e uno dei preferiti degli italiani è sicuramente Lidl dove, ogni settimana, è possibile approfittare di varie offerte.

Dopo la strepitosa offerta sulle scarpe che non hanno nulla da invidiare alle Timberland, arriva la maxi offerta sul carrello della spesa che, alla cassa, vi farà spendere meno di 20 euro.

Cosa mettere nel carrello Lidl spendendo meno di 20 euro

Per spendere poco e saziarsi non rinunciando neanche a qualche sfizio dolce o salato basta recarsi in un punto vendita Lidl e approfittare dell’offerta “Spesa a 19,83 euro”. Un’offerta davvero strepitosa quella pensata dal colosso tedesco che offre alla propria clientela una miriade di prodotti per avere la dispensa e il frigorifero sempre pieni.

Per spendere meno di 20 euro, basta mettere nel carrello della spesa la farina di grano tenero, la baguette, wurlstel, polpa di pomodoro, ricotta, aceto, panna da cucina, pan bauletto bianco a fette, insalata mista, spaghetti, latte intero, pasta sfoglia, patatine grigliate, croissant all’albicocca, mix di formaggi duri, prosciutto cotto, olio di semi di girasole, biscotti fior di riso e latte e mele.

Tutti prodotti che vi permetteranno di avere tutto ciò che serve per colazione, pranzo e cena. Si tratta di prodotti di ottima qualità da portare a tavola. L’offerta, come tutte le promozioni Lidl, non è illimitata nel tempo e anche la quantità di prodotti disponibile non è infinita.

Per non perdere, dunque, tutte le offerte che, ogni settimana Lidl propone sia sui prodotti alimentari ma anche per la casa e cura della persona, basta consultare il volantino disponibile anche online direttamente sul sito Lidl.it dove potete controllare tutti i prodotti che è possibile acquistare a prezzi super scontati regalandovi un sostanzioso risparmio sulla somma destinata alla spesa alimentare.