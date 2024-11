“Ho sposato mio marito solo perché me l’ha detto la mia astrologa, che ha fissato anche la data”

Una donna, TJ Higgs, prende le decisioni più importanti della sua vita affidandosi solo alle parole di Jane Starrs, la sua astrologa di fiducia, che le dice cosa fare e cosa non fare. Quando il suo compagno le ha fatto la proposta di matrimonio, lei si è consultata con Starss, che ha acconsentito, indicandole anche la data e l’ora esatta.

Sposa suo marito solo su consiglio dell’astrologa

TJ Higgs, medium sensitiva, non fa nulla se prima non si consulta con Jane Starss, la sua astrologa. Ogni decisione, specialmente quelle che ritiene più importanti, passa per i consigli dell’astrologa, che con saggezza sa cosa è meglio per lei. Senza scomodarle troppo una parvenza di riflessione personale, Starss dispensa quelli che sono consigli preziosi per Higgs, talvolta anche vere e proprie disposizioni.

Come nel caso di un matrimonio, che ha messo in subbuglio i pensieri di Higgs, quando il suo compagno Stuart le ha fatto la proposta. Dopo un consulto con Starss, che ha acconsentito al matrimonio, Higgs ha accettato la proposta di Stuart, che deve aver sudato freddo per un lungo momento.

I consigli dell’astrologa, tra scetticismo e realtà

Stabilito il matrimonio, l’astrologa ha anche definito diversi dettagli, come la data e l’ora esatta della cerimonia. “Qualunque sia stato il suo consiglio, è sempre stato corretto. Se mi avesse detto che Stuart non era adatto a me, non avrei intrapreso una relazione con lui e non l’avrei di certo sposato, se le stelle non si fossero allineate”, ha dichiarato la sposa con disarmante sincerità.

La donna però si è dovuta scontrare più volte con lo scetticismo di suo marito: “Stuart era scettico sul legame tra me e Jane all’inizio, ma ora ha cambiato idea. L’ha persino consultata per i suoi cambiamenti di carriera. Era un meccanico per una grande azienda e abbiamo chiesto a Jane se sarebbe stato bravo come mio manager e lei ha detto di sì. Anche questo ha funzionato”.

Un’altra volta, Starss ha confidato alla donna che suo padre si sarebbe messo in contatto con lei per la prima volta in 14 anni. Sebbene all’inizio fosse un po’ scettica, ha affermato che anche questo si è avverato.