I 5 alimenti che contengono la vitamina C: ecco la lista

La vitamina C è importante per il benessere dell’organismo, ecco quali sono i cinque alimenti che ne contengono di più.

Assicurarsi ogni giorno la giusta dose di vitamina C essenziale per vivere in salute scegliendo i cibi che la contengono è la raccomandazione degli esperti. Tutti pensano subito alle arance perché si tramanda questa convinzione che gli agrumi ne siano ricchi. In effetti la contengono, ma ci sono tanti altri alimenti il cui tenore di vitamina C è assai più alto.

Di seguito andiamo a scoprire cosa portare in tavola per fare il pieno di acido ascorbico, altro nome con cui è conosciuta la vitamina C a livello scientifico.

Quali sono gli alimenti più ricchi di vitamina C

La vitamina C è un elemento fondamentale per il benessere dell’organismo perché svolge principalmente un’azione antiossidante, quindi è protettiva delle cellule e contrasta i radicali liberi che causano l’invecchiamento. Ma non solo.

Infatti l’acido ascorbico ha un’azione stimolante sul sistema immunitario perché agisce sui globuli bianchi, quindi possiamo dire che fortifica l’organismo e migliora la risposta delle difese naturali nei confronti di eventuali patogeni.

Durante il periodo invernale è quindi ancora più importante assumere con il cibo la giusta quantità di vitamina C per combattere virus e batteri che sono all’origine dei tipici malanni di stagione. Inoltre questa vitamina è indispensabile per la buona salute di muscoli e ossa dato che è fondamentale per la sintesi del collagene.

Ma quali sono gli alimenti che contengono maggiormente la vitamina C? I più ricchi non sono gli agrumi e le arance, come già abbiamo accennato all’inizio, ma altre tipologie di frutta e persino degli ortaggi, li trovate in questa lista:

Ribes nero . Con 200 mg per 100 g di bacche, il ribes nero si conferma uno dei cibi migliori da integrare in una dieta della longevità .

. Con 200 mg per 100 g di bacche, il ribes nero si conferma uno dei cibi migliori da integrare in una . Peperoni. I gialli sono un’ottima fonte dato che ne contengono 180 mg per 100 g di parte edibile. I peperoni rossi ne hanno un po’ meno, ma siamo sempre su alti livelli, 140 mg per 100 g di parte edibile. Usateli per arricchire le insalate, sono ottimi anche crudi.

I gialli sono un’ottima fonte dato che ne contengono 180 mg per 100 g di parte edibile. I peperoni rossi ne hanno un po’ meno, ma siamo sempre su alti livelli, 140 mg per 100 g di parte edibile. Usateli per arricchire le insalate, sono ottimi anche crudi. Kiwi. Contengono 92 mg di vitamina C ogni 100 g di polpa.

Contengono 92 mg di vitamina C ogni 100 g di polpa. Broccoli. Forniscono 89 mg di acido ascorbico ogni 100 g di parte edibile. Inoltre essendo della famiglia delle brassicaceae forniscono tanti altri benefici a tutto il corpo. Meglio mangiarli poco cotti e mai lessati, dato che la vitamina C è idrosolubile, cioè si disperde in acqua.

Forniscono 89 mg di acido ascorbico ogni 100 g di parte edibile. Inoltre essendo della famiglia delle brassicaceae forniscono tanti altri benefici a tutto il corpo. Meglio mangiarli poco cotti e mai lessati, dato che la vitamina C è idrosolubile, cioè si disperde in acqua. Fragole. La quantità di vitamina C presente è pari a 59 mg per 100 g.

Per avere un’idea delle proporzioni tenete presente che le arance fresche contengono circa 50 mg di vitamina C per 100 g di alimento fresco. Inoltre va detto che anche il prezzemolo fresco è un’ottima fonte, ne contiene 130 mg per 100 g, quindi aggiungetelo tranquillamente alle pietanze per evitare sintomi da carenza di vitamina C!