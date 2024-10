I 5 trucchi per avere la pancia piatta: il primo ti svolterà la vita

Il vostro obiettivo è la pancia piatta? Sappiate che ci sono diversi trucchi che potete seguire per avere un girovita snello e senza grasso.

Ridurre il girovita è un obiettivo che si può raggiungere, ma non è così facile come sembra. Il motivo è che non si può eliminare il grasso da una parte specifica del corpo, se quindi ne avete accumulato tanto bisogna un po’ rivedere le vostre abitudini quotidiane. Questo vuol dire sia controllare cosa si mangia ogni giorno, sia quanto movimento si fa nell’arco di 24 ore.

Ovviamente bisognerebbe evitare di avere del grasso addominale non solo per un fattore estetico ma soprattutto per salvaguardare la salute, dato che i depositi di tessuto adiposo sull’addome sono pericolosi, perché possono depositarsi anche intorno agli organi e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari e diabete.

Come avere la pancia piatta, i 5 trucchi da seguire

Ora è arrivato il momento di capire come avere una pancia piatta stando attenti a seguire un’alimentazione sana, fare esercizio fisico e cercare di avere delle giuste abitudini quotidiane.

Introdurre meno calorie di quelle che si bruciano. Sì, sembra la scoperta dell’acqua calda ma è proprio così, mangiando cibi per un totale di calorie inferiori rispetto a quelle che si consumano vedrete che comincerete a modellare il corpo fino a perdere tutto il grasso addominale accumulato nel tempo.

Mangiare cibi che aumentano il senso di sazietà. Dovete seguire un’alimentazione equilibrata, limitate il consumo di pane bianco, pasta e zuccheri raffinati. Optate per cereali integrali, mangiate proteine magre come pollo, pesce, legumi e latticini a basso contenuto di grassi. Bandite dalla tavola dolci di ogni tipo.

Evitare bevande caloriche. L’alcol è caloria pura senza alcun nutrimento, eliminate ogni tipo di alcolico e superalcolico, togliete dalla dispensa anche succhi di frutta, che di solito hanno zuccheri aggiunti, bevande gassate e se preparate tisane bevetele senza dolcificarle con zucchero o miele.

Non fate mancare frutta e verdura nella dieta, che sono ricche di fibre e aiutano la digestione oltre che aumentare il senso di sazietà. Leggete anche quanta frutta mangiare al giorno per stare bene.

Fate esercizio fisico. Potete seguire allenamenti cardiovascolari, attività come corsa, nuoto o ciclismo aiutano a bruciare calorie. Concentratevi su esercizi addominali, includi nella vostra routine esercizi specifici per il core, come plank, crunch e torsioni per tonificare la zona addominale. Infine date un’occhiata alla dieta e agli esercizi per accelerare il metabolismo, potete anche dedicarvi allenamento di resistenza: il sollevamento pesi può aiutare a costruire massa muscolare, che a sua volta aumenta il metabolismo.