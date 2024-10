I 7 viaggi in treno più belli del mondo

Quanto vi piace viaggiare da uno a dieci? Se per muovervi amate il treno dovete assolutamente scoprire quali sono i 7 viaggi più belli del mondo.

A bordo di un treno, comodamente seduti e con lo sguardo fuori dal finestrino, si possono ammirare paesaggi che non è possibile scoprire in altri modi, immersi in una caratteristica atmosfera sospesa nel tempo.

Per questi e altri motivi il mezzo di locomozione più romantico di tutti resta il terno e se anche voi volete concedervi la possibilità di vivere un’esperienza memorabile ecco elencati di seguito quali sono i viaggi in treno più belli in Italia, in Europa e nel mondo che vale la pena prenotare.

Da dove partono e dove portano i treni su cui fare i viaggi più belli del mondo

Andiamo alla scoperta di questi viaggi in treno più belli del mondo che sono dei veri e propri itinerari senza tempo. Iniziamo con una proposta fuori classifica.

Italia – Transiberiana d’Abruzzo

Si sale su carrozze con sedili in legno per andare alla scoperta di come viaggiavano negli anni Venti e Trenta del Novecento in un viaggio che prosegue lento nel cuore dell’Italia. La Ferrovia dei Parchi nota anche come Transiberiana d’Italia collega l’Abruzzo al Molise attraversando montagne, altopiani e borghi dal grande fascino. Si parte da Sulmona passando per Rivisondoli – Pescocostanzo, Castel di Sangro, San Pietro Avellana per arrivare a Isernia.

Europa – Orient Express

Da Parigi a Istanbul, da Londra a Venezia, l’Orient Express è sempre ai vertici della classifica dei viaggi più beli del mondo. Le tratte possibili sono diverse come anche le stazioni di fermata. Le carrozze d’epoca sono stata recentemente ristrutturate ma l’atmosfera lussuosa è ancora quella degli anni ’20 del secolo scorso. Concedetevi il viaggio di 1500 km per vivere un’esperienza davvero unica.

India – Maharaja Express

Sul Maharaja Express possono salire solo 88 passeggeri, il percorso tocca le città di Rajasthan, Agra, Jaipur e Udaipur e stando comodamente alloggiati nelle carrozze di questo treno considerato il più lussuoso del mondo potrete scoprire l’India da un altro punto di vista. Si parte da Delhi e si arriva a Mumbai.

Malesia e Thailandia – Eastern and Orient Express

Se amate i panorami del Sud-est asiatico l’Eastern and Orient Express è il treno che fa per voi. Il viaggio in carrozze di alta classe parte da Singapore passando per Kuala Lumpur, Butterworth (Malesia) e Kanchanaburi (Thailandia) con destinazione Bangkok.

Asia – Golden Eagle Trans-Siberian Express

La Transiberiana, la ferrovia più lunga al mondo che unisce l’intera Russia attraversando due continenti, le steppe della Mongolia, il Deserto del Gobi fino a Pechino. Si parte da Mosca e si arriva a Vladivostok.

Africa – Blue Train

Il treno di lusso Blue Train parte da Città del Capo e arriva a Pretoria facendovi scoprire panorami i mozzafiato più suggestivi del Sudafrica a bordo di carrozze extra lusso.

Australia – The Ghan

In un contesto lussuoso potrete partire da Darwin ed arrivare ad Adelaide sul treno The Ghan percorrendo in due giorni un itinerario alla scoperta della natura australiana.

Svizzera – Glacier Express

Sul Glacier Express dimenticatevi la fretta, percorrendo i 270 km di montagna del tragitto alla velocità media di 33 km all’ora non potete fare altro che rilassarvi. Il treno collega Zermatt e St. Moritz in un viaggio che dura quasi otto ore. Lo spettacolo del paesaggio alpino fuori dal finestrino è meraviglioso.