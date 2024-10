I cibi insospettabili che fanno venire le rughe

Forse non ci avete mai pensato ma ci sono dei cibi che fanno venire le rughe. Conoscerli significa prendersi cura della propria bellezza a tavola.

L’alimentazione sana è il trucco per vivere a lungo e in salute ma spesso si portano a tavola dei cibi che possono sembrare innocui e che magari stuzzicano il palato, quindi si lasciano mangiare volentieri, ma hanno un risvolto negativo. Fanno invecchiare prima e fanno affiorare le rughe.

A dirlo è un recente studio di cui andiamo di seguito a vedere tutti i dettagli.

Quali sono i cibi che fanno venire le rughe

Bisogna stare molto attenti a cosa si porta in tavola ogni giorno perché da questi alimenti dipende la buona o la cattiva salute ma anche la bellezza e la freschezza del viso e della pelle.

Mentre da un lato abbiamo tutta una serie di alimenti che allungano la vita dall’altra ci sono dei cibi, che per alcuni possono apparire insospettabili, che fanno venire le rughe sul viso e invecchiano la pelle. Come accennato prima a dirlo sono dei ricercatori che hanno indagato questo aspetto. In particolare è stato un team di ricercatori del Dipartimento di Biotecnologia della Lincoln University College in Malesia.

Una dieta a base di alimenti “sbagliati” mangiati di continuo, cotti con metodi inadeguati, abbinata all’esposizione all’inquinamento, al fumo o alle radiazioni solari possono andare a danneggiare in maniera irrimediabile le cellule della pelle.

Ma quali sono questi cibi che fanno venire le rughe? Beh, i soliti “incriminati” che non fanno bene alla salute, cioè tutti i prodotti raffinati cioè composti da farina non integrali e anche i dolci. Così come i prodotti ultra processati, gli snack salati, le bibite e la maggior parte dei succhi di frutta confezionati.

Ovviamente fanno male alla pelle anche tutti i cibi fritti, che siano patatine, pepite di pesce, polpette o supplì. Pure i cibi che contengono troppo sale fanno male alla pelle. Così come le salse e la frutta secca tostata e salata. Meglio optare per quella al naturale che invece fa molto bene, ad esempio le noci combattono il colesterolo.

Sono da evitare anche i salumi, le salsicce e tutta la carne rossa, lavorata o affumicata che in genere è molto ricca di grassi e che quindi è la causa anche di altre problematiche legate al metabolismo. Non la troverete nella dieta della longevità.

Infine anche un eccesso di peperoncino può essere dannoso, perché la capsaicina presente, che di norma ha proprietà antinfiammatorie, se assunta in grandi quantità ha l’effetto di irritare favorire lo stress ossidativo, quindi la comparsa delle rughe.