Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix è da poco disponibile la miniserie ACAB diretta da Michele Alhaique. La serie, prodotta da Stefano Sollima che nel 2012 aveva firmato la regia del film, ha come protagonisti Adriano Giannini, Valentina Bellè e Marco Giallini. Sulla piattaforma prosegue il successo della seconda stagione di Squid Game, così come quello del film d’azione Ad Vitam con Guillaume Canet.

Su Prime Video è stato aggiunto The Creator, il film di fantascienza di Gareth Edwards già in top 10. Oltre ai reality Red Carpet e Beast Games, sulla piattaforma stanno riscuotendo un notevole successo anche il thriller The Calendar Killer e It Ends With Us, con Blake Lively.

Netflix, i film e le serie tv del momento

ACAB (Miniserie 2025, Drammatico) di Michele Alhaique, con Adriano Giannini, Valentina Bellè e Marco Giallini.

(Miniserie 2025, Drammatico) di Michele Alhaique, con Adriano Giannini, Valentina Bellè e Marco Giallini. XO, Kitty (Seconda stagione, Romantico/Drammatico) con Anna Cathcart.

(Seconda stagione, Romantico/Drammatico) con Anna Cathcart. Squid Game (Seconda stagione, Thriller/Drammatico) di Hwang Dong-hyuk.

(Seconda stagione, Thriller/Drammatico) di Hwang Dong-hyuk. American Primeval (Serie tv 2024, Drammatico/Avventura).

(Serie tv 2024, Drammatico/Avventura). La prova (Serie tv 2024, Drammatico).

(Serie tv 2024, Drammatico). Back in action (Film 2025, Azione/Commedia) di Seth Gordon, con Cameron Diaz, Jamie Foxx e Glenn Close.

(Film 2025, Azione/Commedia) di Seth Gordon, con Cameron Diaz, Jamie Foxx e Glenn Close. Ad Vitam (Film 2025, Azione/Drammatico) di Rodolphe Lauga, con Guillaume Canet.

(Film 2025, Azione/Drammatico) di Rodolphe Lauga, con Guillaume Canet. L’esorcista del Papa (Film 2023, Horror) di Julius Avery, con Russell Crowe.

(Film 2023, Horror) di Julius Avery, con Russell Crowe. Ma chi ti conosce? (Film 2024, Commedia/Romantico) di Francesco Fanuele, con Antonio Folletto e Simona Tabasco.

Prime Video, film e serie tv del momento