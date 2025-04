Il cadavere di una donna di origini asiatiche è stato rinvenuto nel fiume Entella nei pressi di Caperana a Chiavari in provincia di Genova. La scoperta è stata fatta da una maestra che accompagnava una scolaresca per studiare la fauna del parco fluviale dell’Entella.

Al momento non è possibile stabilire la causa del decesso né risalire all’identità della donna. Sul posto i Vigili del fuoco e il medico legale. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio per potere capire le cause della morte. La pm Arianna Ciavattini ha disposto l’autopsia che verrà eseguita lunedì. La donna, di circa 40/45 anni, non aveva documenti con sé. Il medico legale non ha trovato al momento segni esterni di violenza o escoriazioni. Non si esclude alcuna ipotesi.