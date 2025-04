Donald Trump ha svelato il design della “gold card” che grazie al pagamento di cinque milioni di dollari consentirà a chi può permetterselo di ottenere permessi di soggiorno permanenti con la possibilità di acquisire la cittadinanza Usa.

A bordo dell’Air Force One diretto a Mar-a-Lago, il presidente americano ha presentato questa carta d’oro ribattezzata “The Trump card”: tutta d’oro, con la sua immagine e firma. “Sapete cos’è questa carta? È la carta d’oro, la carta di Trump”, ha detto il tycoon ai cronisti presenti a bordo del suo aereo prima di aggiungere: “Per 5 milioni di dollari potrebbe essere vostra. Chi è il primo acquirente?”.

Cos’è la “Trump card” destinata ai milionari che vogliono trasferirsi negli Usa

Il programma “visto d’oro” è destinato ai milionari che desiderano stabilirsi nel paese. Chi la compra pagando 5 milioni di dollari godrà degli stessi privilegi dei residenti permanenti in possesso della carta verde e consentirà ai titolari di non pagare tasse negli Usa sul loro reddito estero. Trump l’aveva annunciata alla stampa lo scorso febbraio. In quell’occasione aveva spiegato che la carta “attirerà molte persone ricche, che hanno avuto successo, spenderanno un sacco di soldi, pagheranno le tasse e daranno lavoro a tanti” americani. Poi aveva concluso: “Sarà un grande successo”.