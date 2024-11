I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Alex Cross ad Arcane

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Prime Video prosegue il successo di Alex Cross, serie tv thriller con protagonista il celebre detective creato dallo scrittore James Patterson. Di recente sulla piattaforma è uscita la prima stagione di Cruel Intentions, una serie tv drammatica già in top 10. Da segnalare anche l’uscita della terza stagione di Dinner Club con Carlo Cracco.

Su Netflix prosegue invece il successo della seconda stagione di Arcane, che con l’aggiunta di tutti gli episodi, compreso quello finale, resta in top 10. Sulla piattaforma sono stati aggiunti nuovi film come Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, la commedia The Merry Gentlemen e il film di guerra Sisu – L’immortale. Si segnala, inoltre, l’uscita di una nuova serie tv, Adorazione, e quella della seconda stagione de L’imperatrice.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Adorazione (Serie tv 2024, Drammatico) con Alice Lupparelli, Federico Russo e Tommaso Donadoni.

(Serie tv 2024, Drammatico) con Alice Lupparelli, Federico Russo e Tommaso Donadoni. L’imperatrice (Seconda stagione, Drammatico/Storico) con Devrim Lingnau.

(Seconda stagione, Drammatico/Storico) con Devrim Lingnau. Arcane (Seconda stagione 2024, Animazione/Azione).

(Seconda stagione 2024, Animazione/Azione). A Man on the Inside (Serie tv 2024, Commedia) con Ted Danson.

(Serie tv 2024, Commedia) con Ted Danson. Cobra Kai (Sesta stagione, Drammatico/Azione).

(Sesta stagione, Drammatico/Azione). The Merry Gentlemen (Film 2024, Commedia/Romantico) con Britt Robertson e Chad Michael Murray.

(Film 2024, Commedia/Romantico) con Britt Robertson e Chad Michael Murray. GTMax (Film 2024, Azione) di Olivier Schneider, con Ava Baya e Gérard Lanvin.

(Film 2024, Azione) di Olivier Schneider, con Ava Baya e Gérard Lanvin. Fast X (Film 2023, Azione) di Louis Leterrier, con Vin Diesel, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

(Film 2023, Azione) di Louis Leterrier, con Vin Diesel, Jason Momoa e Michelle Rodriguez. Sisu – L’immortale (Film 2022, Azione/Guerra) di Jalmari Helander.

(Film 2022, Azione/Guerra) di Jalmari Helander. Non così vicino (Film 2022, Commedia/Drammatico) di Marc Forster, con Tom Hanks.

Prime Video, film e serie tv del momento