I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Berlino e la Dama con l’ermellino a The Boys
I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.
Su Netflix è da poco disponibile la serie tv in otto episodi Berlino e la Dama con l’ermellino, la seconda stagione dello spin-off de La casa di carta. Tra le serie, prosegue il successo di Due forze opposte, con protagonisti Matthew Law e Y’lan Noel, e quello della seconda stagione di Devil May Cry, basata sull’omonimo franchise di videogiochi giapponese di Capcom. Tra i film, invece, nella top 10 della piattaforma troviamo Per te, con Edoardo Leo, Buen camino, con Checco Zalone, e Il gladiatore 2, sequel diretto de Il gladiatore (2000) di Ridley Scott con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington. Su Prime Video prosegue il successo della quinta e ultima stagione di The Boys, la serie ideata da Eric Kripke e basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. In top 10 troviamo anche la serie tv romantica Off Campus, il film Jack Ryan: Ghost War, legato al franchise tratto dai romanzi di Tom Clancy, e la seconda stagione di Citadel.
Netflix, i film e le serie tv del momento
- Berlino e la Dama con l’ermellino (Serie tv 2026, Azione/Avventura).
- Due forze opposte (Serie tv 2026, Azione/Thriller) con Matthew Law e Y’lan Noel.
- Legends (Serie tv 2026, Thriller).
- Devil May Cry (Seconda stagione, Animazione).
- Per te (Film 2025, Drammatico) di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo.
- Buen camino (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone.
- Il gladiatore 2 (Film 2024, Azione/Storico) di Ridley Scott, con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington.
- Apex (Film 2026, Thriller) di Baltasar Kormákur, con Charlize Theron e Taron Egerton.
- Creature luminose (Film 2026, Drammatico) di Olivia Newman, con Sally Field.
Prime Video, film e serie tv del momento
- The Boys (Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty.
- Off Campus (Serie tv 2026, Romantico).
- Jack Ryan: Ghost War (Film 2026, Azione/Thriller) di Andrew Bernstein, con Sienna Miller e John Krasinski.
- Citadel (Seconda stagione, Azioen/Drammatico) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci.
- Scarpetta (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker.
- Stolen Girl (Film 2025, Azione) di James Kent, con Kate Beckinsale e Scott Eastwood.
- La casa degli spiriti (Serie tv 2026, Drammatico/Romantico).