I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco disponibile la serie tv in otto episodi Berlino e la Dama con l’ermellino, la seconda stagione dello spin-off de La casa di carta. Tra le serie, prosegue il successo di Due forze opposte, con protagonisti Matthew Law e Y’lan Noel, e quello della seconda stagione di Devil May Cry, basata sull’omonimo franchise di videogiochi giapponese di Capcom. Tra i film, invece, nella top 10 della piattaforma troviamo Per te, con Edoardo Leo, Buen camino, con Checco Zalone, e Il gladiatore 2, sequel diretto de Il gladiatore (2000) di Ridley Scott con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington. Su Prime Video prosegue il successo della quinta e ultima stagione di The Boys, la serie ideata da Eric Kripke e basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. In top 10 troviamo anche la serie tv romantica Off Campus, il film Jack Ryan: Ghost War, legato al franchise tratto dai romanzi di Tom Clancy, e la seconda stagione di Citadel.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Berlino e la Dama con l’ermellino (Serie tv 2026, Azione/Avventura).

(Serie tv 2026, Azione/Avventura). Due forze opposte (Serie tv 2026, Azione/Thriller) con Matthew Law e Y’lan Noel.

(Serie tv 2026, Azione/Thriller) con Matthew Law e Y’lan Noel. Legends (Serie tv 2026, Thriller).

(Serie tv 2026, Thriller). Devil May Cry (Seconda stagione, Animazione).

(Seconda stagione, Animazione). Per te (Film 2025, Drammatico) di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo.

(Film 2025, Drammatico) di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo. Buen camino (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone.

(Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone. Il gladiatore 2 (Film 2024, Azione/Storico) di Ridley Scott, con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington.

(Film 2024, Azione/Storico) di Ridley Scott, con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington. Apex (Film 2026, Thriller) di Baltasar Kormákur, con Charlize Theron e Taron Egerton.

(Film 2026, Thriller) di Baltasar Kormákur, con Charlize Theron e Taron Egerton. Creature luminose (Film 2026, Drammatico) di Olivia Newman, con Sally Field.

Prime Video, film e serie tv del momento