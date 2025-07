Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix sono stati aggiunti diversi film, tra cui Brick, un thriller con protagonisti Matthias Schweighöfer e Ruby O. Fee. Il film è già nella top 1o della piattaforma, così come il coreano 84m² e La vita da grandi, diretto da Greta Scarano. Tra le serie tv, su Netflix prosegue il successo della terza stagione di Squid Game. Da segnalare anche l’uscita di Untamed, miniserie thriller con protagonista Eric Bana. Su Prime Video, Ballard, con Maggie Q e John Carroll Lynch, risulta essere la serie tv del momento. Prosegue invece il successo della serie tv L’estate dei segreti perduti, tratta dal romanzo di Emily Lockhart, così come quello del film d’azione Capi di Stato in fuga, con Idris Elba e John Cena.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Brick (Film 2025, Thriller/Drammatico) di Philip Koch, con Matthias Schweighöfer e Ruby O. Fee.

(Film 2025, Thriller) di Kim Tae-joon.

(Film 2025, Drammatico/Commedia) di Greta Scarano, con Matilda De Angelis e Yuri Tuci.

(Film 2019, Drammatico) di Salvatore Piscicelli, con Luisa Ranieri.

(Film 2025, Animazione).

(Serie tv 2025, Thriller) con Eric Bana.

(Terza stagione, Thriller) di Hwang Dong-hyuk.

(Docuserie 2025, True Crime).

(Serie tv 2025, Drammatico).

(Serie tv 2025, Drammatico).

Prime Video, film e serie tv del momento