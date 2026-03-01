I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Prime Video prosegue il successo della seconda stagione della serie thriller Alex Cross, con protagonista il celebre detective. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la serie tv 56 giorni, tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice irlandese Catherine Ryan Howard, il film The Bluff, con Karl Urban, e la seconda stagione di Fallout. Da segnalare anche il successo della serie tv Sweetpea, con Ella Purnell e l’uscita del film In the Lost Lands, con Milla Jovovich e Dave Bautista. Su Netflix, invece, la quarta stagione di Bridgerton sta riscuotendo un notevole successo. Tra le serie del momento troviamo anche The Night Agent, giusta alla terza stagione, Motorvalley, con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michielin e Giovanna Mezzogiorno e la quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer. Tra i film, invece, segnaliamo l’uscita di Cattivissimo me 4, quella del thriller spagnolo Cortafuego così come quella di Io sono Rosa Ricci, spin-off e prequel della serie tv Mare fuori.

Prime Video, film e serie tv del momento

Alex Cross (Seconda Stagione, Thriller) con Aldis Hodge.

56 giorni (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Dove Cameron.

The Bluff (Film 2026, Azione/Avventura) di Frank E. Flowers, con Priyanka Chopra e Karl Urban.

Fallout (Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.

In the Lost Lands (Film 2025, Azione) di Paul W. S. Anderson, con Milla Jovovich e Dave Bautista.

Love Me Love Me (Film 2026, Drammatico) di Roger Kumble.

Sweetpea (Serie tv 2024, Commedia/Drammatico) con Ella Purnell.

CIA – Un uomo nel mirino (Film 2024, Azione/Thriller) di Roel Reiné, con Aaron Eckhart e Tim Roth.

Netflix, i film e le serie tv del momento