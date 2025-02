Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix è stata aggiunta la miniserie tedesca Cassandra, già in top 10. Sulla piattaforma prosegue il successo della seconda stagione di The Recruit, quello di Parthenope, l’ultimo film di Sorrentino, e quello della commedia Kinda Pregnant, entrambi aggiunti al catalogo di recente. Su Prime Video è da poco disponibile The Order, il thriller con Jude Law protagonista. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la commedia Un matrimonio di troppo, con Reese Witherspoon e Will Ferrell e il quinto capitolo del franchise di Predator, Prey, appena aggiunto al catalogo.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Cassandra (Miniserie 2025, Thriller).

The Recruit (Seconda stagione, Azione/Drammatico) con Noah Centineo.

Åremorden – Gli omicidi di Åre (Miniserie 2025, Drammatico).

Entrevías (Quarta stagione, Drammatico) con José Coronado.

The Night Agent (Seconda stagione, Thriller) con Gabriel Basso.

Parthenope (Film 2024, Drammatico) di Paolo Sorrentino, con Celeste Dalla Porta, Gary Oldman e Luisa Ranieri.

Kinda Pregnant (Film 2025, Commedia) di Tyler Spindel, con Amy Schumer.

Back in Action (Film 2025, Azione/Commedia) di Seth Gordon, con Cameron Diaz e Jamie Foxx.

Due emisferi (Film 2025, Drammatico) di Mariana Chenillo.

Bogotá (Film 2024, Thriller).

Prime Video, film e serie tv del momento