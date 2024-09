I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Gli Anelli del Potere a The Perfect Couple

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Prosegue il successo su Prime Video della seconda stagione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, stabilmente in top 10. Da segnalare sulla piattaforma anche i film Un mondo a parte, con Antonio Albanese, e Flaminia, commedia di e con Michela Giraud.

Su Netflix è stata da poca aggiunta una nuova miniserie, The Perfect Couple, con Nicole Kidman e Liev Schreiber. Presegue il successo della serie tv Kaos, così come quello del film horror The Deliverance – La redenzione. Da segnalare in top 10 anche alcuni film appena aggiunti come Old, di M. Night Shyamalan, e Rebel Ridge.

Netflix, i film e le serie tv del momento

The Perfect Couple (Serie tv 2024, Drammatico) con Nicole Kidman e Liev Schreiber.

Kaos (Serie tv 2024, Drammatico/Commedia) con Jeff Goldblum.

Respira (Serie tv 2024, Drammatico).

Emily in Paris (Quarta Stagione, Romantico/Drammatico) con Lily Collins.

L'incidente (Serie tv 2024, Thriller/Drammatico).

