I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è stato da poco aggiunto il film Il Falsario, ispirato alla storia del falsario Antonio Chichiarelli, vissuto a Roma tra gli anni Settanta e Ottanta. Il film di Stefano Lodovichi, con protagonista Pietro Castellitto, è già nella top 10 della piattaforma. Tra i film, prosegue il successo di The Rip – Soldi sporchi, con Matt Damon e Ben Affleck, e quello di KPop Demon Hunters, candidato di recente ai premi Oscar nella categoria di miglior film d’animazione. Tra le serie, invece, si segnala l’uscita della quarta stagione di Bridgerton, così come la recente uscita della miniserie thriller La sua verità, con Jon Bernthal, e il successo della miniserie I sette quadranti di Agatha Christie, che propone una rilettura moderna del romanzo della regina del giallo.

Su Prime Video prosegue il successo della seconda stagione di Fallout, in vista dell’ultimo episodio che uscirà il 3 febbraio. Tra le serie, nella top 10 della piattaforma, troviamo anche Steal – La Rapina, con protagonista Sophie Turner, e The Night Manager, con Hugh Laurie e Tom Hiddleston. Tra i film, invece, si segnala l’uscita della commedia d’azione Fratelli demolitori, con Jason Momoa e Dave Bautista, il successo di Fast Charlie, con Pierce Brosnan.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Il Falsario (Film 2025, Drammatico) di Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto e Giulia Michelini.

(Film 2025, Drammatico) di Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto e Giulia Michelini. Max (Film 2015, Avventura) con Thomas Haden Church.

(Film 2015, Avventura) con Thomas Haden Church. The Rip – Soldi sporchi (Film 2026, Thriller) di Joe Carnahan, con Matt Damon e Ben Affleck.

(Film 2026, Thriller) di Joe Carnahan, con Matt Damon e Ben Affleck. No Time to Die (Film 2021, Azione) di Cary Fukunaga, con Daniel Craig e Rami Malek.

(Film 2021, Azione) di Cary Fukunaga, con Daniel Craig e Rami Malek. People We Meet on Vacation (Film 2026, Romantico).

(Film 2026, Romantico). Bridgerton (Quarta stagione, Romantico).

(Quarta stagione, Romantico). La sua verità (Serie tv 2026, Thriller) con Jon Bernthal e Tessa Thompson.

(Serie tv 2026, Thriller) con Jon Bernthal e Tessa Thompson. I sette quadranti di Agatha Christie (Serie tv 2026, Mistero) con Mia McKenna-Bruce e Helena Bonham Carter.

(Serie tv 2026, Mistero) con Mia McKenna-Bruce e Helena Bonham Carter. Fabrizio Corona: Io sono notizia (Serie tv 2026, Documentario).

(Serie tv 2026, Documentario). Stranger Things (Quinta stagione, Fantascienza) con Winona Ryder, David Harbour e Millie Bobby Brown.

Prime Video, film e serie tv del momento