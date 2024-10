I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Immaculate a Territory

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Prime Video è stato da poco aggiunto Immaculate – La prescelta, film horror con protagonista Sydney Sweeney. Il film è già nella top 10 della piattaforma. Su Prime, prosegue il successo di Ghostbusters – Minaccia glaciale e quello di Citadel: Diana, spin-off della serie statunitense Citadel.

Su Netflix sono stati aggiunti alcuni film e diverse serie tv. Tra quelle più di successo c’è Territory, miniserie drammatica australiana nella top 10 della piattaforma. Da segnalare anche l’aggiunta degli ultimi episodi della terza stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer. Prosegue poi il successo della miniserie italiana Inganno e quello del thriller Woman of the Hour.

Prime Video, film e serie tv del momento

Immaculate – La prescelta (Film 2024, Horror) di Michael Mohan, con Sydney Sweeney e Benedetta Porcaroli.

(Film 2024, Horror) di Michael Mohan, con Sydney Sweeney e Benedetta Porcaroli. Canary Black (Film 2024, Azione/Thriller) di Pierre Morel, con Kate Beckinsale.

(Film 2024, Azione/Thriller) di Pierre Morel, con Kate Beckinsale. Ghostbusters – Minaccia glaciale (Film 2024, Avventura/Fantascienza) di Gil Kenan, con Paul Rudd, Finn Wolfhard e Bill Murray.

(Film 2024, Avventura/Fantascienza) di Gil Kenan, con Paul Rudd, Finn Wolfhard e Bill Murray. Citadel: Diana (Serie tv 2024, Azione) con Matilda De Angelis.

(Serie tv 2024, Azione) con Matilda De Angelis. Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy).

(Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy). One Piece (Prima Stagione 1998, Anime).

(Prima Stagione 1998, Anime). Blue Cave (Film 2024, Drammatico) di Altan Dönmez.

(Film 2024, Drammatico) di Altan Dönmez. Terrifier (Film 2016, Horror) di Damien Leone.

(Film 2016, Horror) di Damien Leone. La leggenda di Vox Machina (Serie tv 2022, Animazione).

Netflix, i film e le serie tv del momento