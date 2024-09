I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Kaos a Gli Anelli del Potere

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix è da poco uscita la miniserie Kaos, con protagonista Jeff Goldblum. La serie, tra la commedia e il drammatico, è già nella top 10 della piattaforma. Grande successo su Netflix anche per il film horror The Deliverance – La redenzione, con Glenn Close, e per la serie medical drama Respira.

Su Prime Video sono disponibili i primi tre episodi della seconda stagione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. Ogni giovedì uscirà un nuovo episodio, ma bisognerà attendere il 3 ottobre per vedere il finale di stagione. Prosegue sulla piattaforma il successo di Madame Web e del film romantico Tutti tranne te.

Prime Video, film e serie tv del momento

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy).

(Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy). Madame Web (Film 2024, Azione/Avventura) di S. J. Clarkson, con Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

(Film 2024, Azione/Avventura) di S. J. Clarkson, con Dakota Johnson e Sydney Sweeney. Falla Girare 2 – Offline (Film 2024, Azione/Commedia) di Giampaolo Morelli, con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito e Christopher Lambert.

(Film 2024, Azione/Commedia) di Giampaolo Morelli, con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito e Christopher Lambert. Tutti tranne te (Film 2023, Commedia/Romantico) di Will Gluck, con Sydney Sweeney e Glen Powell.

(Film 2023, Commedia/Romantico) di Will Gluck, con Sydney Sweeney e Glen Powell. Art Squad – Gli artisti del furto (Film 2023, Azione/Thriller) di Anthony Nardolillo.

(Film 2023, Azione/Thriller) di Anthony Nardolillo. The Boys (Quarta stagione 2024, Azione/Fantascienza).

(Quarta stagione 2024, Azione/Fantascienza). Those About to Die (Serie tv 2014, Drammatico) con Iwan Rheon e Anthony Hopkins.

