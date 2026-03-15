I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco disponibile la seconda stagione di One Piece, adattamento live action dell’omonimo manga di Eiichirō Oda. Tra le serie, prosegue il successo della quarta stagione di Bridgerton così come quello della miniserie Vladimir, adattamento dell’omonimo romanzo di Julia May Jonas. Tra i film, invece, segnaliamo l’uscita di War Machine, con Alan Ritchson e Dennis Quaid, e quella di Cattivissimo me 4, stabilmente nella top 10 della piattaforma. Su Prime Video, invece, è da poco disponibile la serie tv Scarpetta, tratta dai romanzi di Patricia Cornwell. La serie vede come protagonisti Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker. Prosegue il successo di Young Sherlock, che racconta le indagini giovanili di Sherlock Holmes, il celebre investigatore privato nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la seconda stagione di Alex Cross e il film The Bluff, con Karl Urban.

Prime Video, film e serie tv del momento

Scarpetta (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker.

(Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker. Young Sherlock (Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng.

(Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng. Alex Cross (Seconda Stagione, Thriller) con Aldis Hodge.

(Seconda Stagione, Thriller) con Aldis Hodge. 56 giorni (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Dove Cameron.

(Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Dove Cameron. The Bluff (Film 2026, Azione/Avventura) di Frank E. Flowers, con Priyanka Chopra e Karl Urban.

(Film 2026, Azione/Avventura) di Frank E. Flowers, con Priyanka Chopra e Karl Urban. Elevation (Film 2025, Azione) di George Nolfi, con Anthony Mackie.

(Film 2025, Azione) di George Nolfi, con Anthony Mackie. Fallout (Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.

(Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins. Osiris (Film 2025, Azione/Fantascienza) di William Kaufman, con Linda Hamilton.

Netflix, i film e le serie tv del momento