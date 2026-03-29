I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco uscito Peaky Blinders: The Immortal Man, con Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan e Stephen Graham. Il film è un sequel della celebre serie tv. Prosegue il successo della seconda stagione di One Piece così come quello della miniserie brasiliana Emergenza radioattiva. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche il film 40 secondi, ispirato all’omonimo libro della giornalista e saggista Federica Angeli sulla tragica storia di Willy Monteiro Duarte. Su Prime Video, invece, prosegue il successo di Scarpetta, la serie tv con Nicole Kidman tratta dalla serie di romanzi di Patricia Cornwell. Grande successo anche per Young Sherlock, la serie che racconta le indagini giovanili di Sherlock Holmes.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Peaky Blinders: The Immortal Man (Film 2026, Drammatico) con Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan e Stephen Graham.

(Film 2026, Drammatico) con Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan e Stephen Graham. 40 secondi (Film 2025, Drammatico) di Vincenzo Alfieri, con Francesco Gheghi e Justin De Vivo.

(Film 2025, Drammatico) di Vincenzo Alfieri, con Francesco Gheghi e Justin De Vivo. It Ends With Us – Siamo noi a dire basta (Film 2024, Romantico) con Blake Lively.

(Film 2024, Romantico) con Blake Lively. Oi vita mia (Film 2025, Commedia) con Pio e Amedeo.

(Film 2025, Commedia) con Pio e Amedeo. War Machine (Film 2026, Azione) con Alan Ritchson e Dennis Quaid.

(Film 2026, Azione) con Alan Ritchson e Dennis Quaid. One Piece (Seconda stagione, Azione/Avventura).

(Seconda stagione, Azione/Avventura). Virgin River (Serie tv, Romantico), con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge.

(Serie tv, Romantico), con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge. Emergenza radioattiva (Serie tv 2026, Thriller).

(Serie tv 2026, Thriller). Jo Nesbø’s Detective Hole (Serie tv 2026, Thriller).

Prime Video, film e serie tv del momento