I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Rebel Ridge a Gli Anelli del Potere

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix sta ottenendo un notevole successo il film Rebel Ridge, thriller d’azione con Aaron Pierre e Don Johnson. Ancora in top 10 anche la quarta stagione di Emily in Paris, la miniserie The Perfect Couple e il film Uglies, film di fantascienza tra gli ultimi aggiunti sulla piattaforma.

Su Prime Video si conferma in top 10 la seconda stagione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. Prosegue il successo di Flaminia, film di Michela Giraud, della quarta stagione di The Boys e del film Un mondo a parte, con Antonio Albanese.

Prime Video, film e serie tv del momento

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy).

(Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy). Un mondo a parte (Film 2024, Commedia/Drammatico) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

(Film 2024, Commedia/Drammatico) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Flaminia (Film 2024, Commedia) di Michela Giraud.

(Film 2024, Commedia) di Michela Giraud. Beetlejuice – Spiritello porcello (Film 1988, Commedia/Horror) di Tim Burton, con Michael Keaton e Winona Ryder.

(Film 1988, Commedia/Horror) di Tim Burton, con Michael Keaton e Winona Ryder. The Boys (Quarta stagione 2024, Azione/Fantascienza).

(Quarta stagione 2024, Azione/Fantascienza). Puppy Love (Film 2023, Commedia/Sentimentale) con Lucy Hale e Grant Gustin.

(Film 2023, Commedia/Sentimentale) con Lucy Hale e Grant Gustin. Dune (Film 2021, Avventura/Fantascienza) di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet e Zendaya.

(Film 2021, Avventura/Fantascienza) di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet e Zendaya. Garfield – Una missione gustosa (Film 2024, Commedia).

Netflix, i film e le serie tv del momento