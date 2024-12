Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Di recente, su Netflix, è uscita l’attesissima seconda stagione di Squid Game, che nel 2021 aveva raggiunto un successo tale da diventare il contenuto in streaming più visto e discusso al mondo. Tra le serie, troviamo in top 10 ancora Black Doves, con protagonista Keira Knightley, La palma e la sesta stagione di Virgin River. Tra i film, invece, prosegue il successo della commedia Tre di troppo, del thriller Carry-On e di Shazam! Furia degli dei, da poco aggiunto su Netflix.

Su Prime Video, la commedia d’azione Uno Rosso si conferma come il film più visto sulla piattaforma, così come i due film romantici È colpa mia? (2023) e È colpa tua? (2024). Poche novità nella top 10 di Prime Video, dove troviamo la commedia Improvvisamente a Natale mi sposo, Bad Boys: Ride or Die, il quarto capitolo della saga e il thriller The One.

Netflix, i film e le serie tv del momento

(Seconda stagione, Thriller/Drammatico) di Hwang Dong-hyuk. La palma (Serie tv 2024, Drammatico).

(Serie tv 2024, Thriller) con Keira Knightley e Ben Whishaw. The Madness (Serie tv 2024, Thriller) con Colman Domingo.

(Sesta stagione, Romantico) con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge. Il domani tra di noi (Film 2017, Drammatico) di Hany Abu-Assad, con Kate Winslet e Idris Elba.

(Film 2023, Commedia) con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Carry-On (Film 2024, Thriller/Azione) di Jaume Collet-Serra, con Taron Egerton, Sofia Carson e Jason Bateman.

(Film 2023, Drammatico) di Fabio Mollo, con Giuseppe Pirozzi e Pierluigi Gigante. Shazam! Furia degli dei (Film 2023, Azione/Commedia) di David F. Sandberg, con Zachary Levi e Grace Fulton.

Prime Video, film e serie tv del momento