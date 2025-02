Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Di recente su Netflix è uscita la seconda stagione di The Recruit, serie tv d’azione con protagonista Noah Centineo. Sulla piattaforma prosegue il successo della nuova stagione di The Night Agent e quello del film Back in Action, con Cameron Diaz e Jamie Foxx. Su Prime Video è stato aggiunto il film Un matrimonio di troppo, la commedia con Reese Witherspoon e Will Ferrell già in top 10. Tra i più visti troviamo anche Blink Twice, il thriller di Zoë Kravitz, la commedia action The Killer’s Game e il film di fantascienza The Creator.

Netflix, i film e le serie tv del momento

The Recruit (Seconda stagione, Azione/Drammatico) con Noah Centineo.

(Seconda stagione, Azione/Drammatico) con Noah Centineo. The Night Agent (Seconda stagione, Thriller) con Gabriel Basso.

(Seconda stagione, Thriller) con Gabriel Basso. ACAB (Miniserie 2025, Drammatico) di Michele Alhaique, con Adriano Giannini, Valentina Bellè e Marco Giallini.

(Miniserie 2025, Drammatico) di Michele Alhaique, con Adriano Giannini, Valentina Bellè e Marco Giallini. Squid Game (Seconda stagione, Thriller/Drammatico) di Hwang Dong-hyuk.

(Seconda stagione, Thriller/Drammatico) di Hwang Dong-hyuk. Hooligan (Miniserie 2025, Drammatico).

(Miniserie 2025, Drammatico). Back in Action (Film 2025, Azione/Commedia) di Seth Gordon, con Cameron Diaz e Jamie Foxx.

(Film 2025, Azione/Commedia) di Seth Gordon, con Cameron Diaz e Jamie Foxx. Due emisferi (Film 2025, Drammatico) di Mariana Chenillo.

(Film 2025, Drammatico) di Mariana Chenillo. 65 – Fuga dalla Terra (Film 2023, Thriller/Fantascienza) di Scott Beck e Bryan Woods, con Adam Driver.

(Film 2023, Thriller/Fantascienza) di Scott Beck e Bryan Woods, con Adam Driver. Ad Vitam (Film 2025, Azione/Drammatico) di Rodolphe Lauga, con Guillaume Canet.

Prime Video, film e serie tv del momento