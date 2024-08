I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Those About to Die a Elite

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix prosegue il successo dell’ottava e ultima stagione di Elite, così come quello della miniserie Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio. Da segnalare l’uscita della serie tv Come uccidono le brave ragazze, tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice inglese Holly Jackson. Su Prime Video la serie Those About to Die si riconferma tra le più viste, così come il film Il ministero della guerra sporca e la commedia romantica Tutti tranne te, con Sydney Sweeney e Glen Powell.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Come uccidono le brave ragazze (Serie tv 2024, Drammatico) con Emma Myers.

(Serie tv 2024, Drammatico) con Emma Myers. Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio (Serie tv 2024).

(Serie tv 2024). Elite (Ottava Stagione, Drammatico).

(Ottava Stagione, Drammatico). Per Elisa – Il caso Claps (Serie tv 2023, Drammatico) con Gianmarco Saurino e Francesco Acquaroli.

(Serie tv 2023, Drammatico) con Gianmarco Saurino e Francesco Acquaroli. The Decameron (Serie tv 2024, Drammatico).

(Serie tv 2024, Drammatico). Io sono nessuno (Film 2021, Thriller/Azione) di Ilya Naishuller, con Bob Odenkirk.

(Film 2021, Thriller/Azione) di Ilya Naishuller, con Bob Odenkirk. Black Adam (Film 2022, Azione) di Jaume Collet-Serra, con Dwayne Johnson.

(Film 2022, Azione) di Jaume Collet-Serra, con Dwayne Johnson. Rebel Moon – Parte 1: Director’s Cut (Film 2024, Azione/Sci-fi) di Zack Snyder.

Prime Video, film e serie tv del momento