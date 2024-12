Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix prosegue il successo della serie tv novervegese La palma, tra le più viste sulla piattaforma. In top 10 troviamo anche Black Doves, serie tv thriller con protagonista Keira Knightley e The Madness, con Colman Domingo. Tra i film, grande successo per il thriller Carry-On, Tre di troppo, la commedia con Fabio De Luigi e That Christman, film d’animazione appena aggiunto sulla piattaforma.

Uno Rosso, con Dwayne Johnson, J. K. Simmons e Chris Evans, è il film più visto su Prime Video. In top 10 troviamo anche Il Grinch, film del 2000 con Jim Carrey, Bad Boys: Ride or Die, il quarto capitolo della saga e la commedia Improvvisamente a Natale mi sposo.

Prime Video, film e serie tv del momento

Uno Rosso (Film 2024, Azione/Commedia) di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Chris Evans, J. K. Simmons e Lucy Liu.

Improvvisamente a Natale mi sposo (Film 2023, Commedia) di Francesco Patierno, con Diego Abatantuono.

Secret Level (Serie tv 2024, Animazione/Azione).

Bad Boys: Ride or Die (Film 2024, Azione/Commedia) di Adil El Arbi, Bilall Fallah, con Will Smith e Martin Lawrence.

Il Grinch (Film 2000, Commedia) di Ron Howard, con Jim Carrey.

The Bad Guy (Seconda stagione, Drammatico) con Luigi Lo Cascio.

The One (Film 2022, Thriller) di Dmitriy Suvorov.

(Film 2022, Thriller) di Dmitriy Suvorov. Ricomincio da taaac (Film 2024, Commedia) con Germano Lanzoni, Brenda Lodigiani e Paolo Calabresi.

Netflix, i film e le serie tv del momento