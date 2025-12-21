I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Prime Video è stata aggiunta la prima puntata della seconda stagione di Fallout, sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e basata sull’omonima serie di videogiochi. Il secondo episodio uscirà sulla piattaforma il 24 dicembre. Tra le serie, prosegue il successo della seconda stagione di Maxton Hall. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche i film Dimmelo sottovoce, tratto dal romanzo Tell me softly di Mercedes Ron, Karate Kid: Legends, il sesto capitolo del fortunato franchise, e Ambush – L’imboscata.

Su Netflix sono stati aggiunti alcuni film già presenti nella top 10 della piattaforma, tra cui Wake Up Dead Man: Knives Out, sequel di Glass Onion, Dune – Parte due, diretto da Denis Villeneuve, e la commedia Una terapia di gruppo, con Claudio Bisio e Claudio Santamaria. Tra le serie tv, segnaliamo invece l’uscita della quinta stagione di Emily in Paris, con protagonista Lily Collins, la miniserie Man vs. Baby, con Rowan Atkinson, e Città delle ombre.

Prime Video, film e serie tv del momento

Fallout (Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins.

(Seconda stagione, Fantascienza/Azione) con Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e Walton Goggins. Maxton Hall – Il mondo tra di noi (Seconda stagione, Drammatico) con Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten.

(Seconda stagione, Drammatico) con Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten. The Mighty Nein (Serie tv 2025, Animazione/Azione).

(Serie tv 2025, Animazione/Azione). L’estate nei tuoi occhi (Serie tv 2025, Romantico).

(Serie tv 2025, Romantico). The Blacklist (Serie tv 2013, Thriller) con James Spader e Megan Boone.

(Serie tv 2013, Thriller) con James Spader e Megan Boone. Dimmelo sottovoce (Film 2025, Drammatico).

(Film 2025, Drammatico). Ambush – L’imboscata (Film 2023, Azione/Guerra) di Mark Burman, con Aaron Eckhart e Jonathan Rhys Meyers.

(Film 2023, Azione/Guerra) di Mark Burman, con Aaron Eckhart e Jonathan Rhys Meyers. Karate Kid: Legends (Film 2025, Azione) di Jonathan Entwistle, con Jackie Chan, Sadie Stanley e Ralph Macchio.

(Film 2025, Azione) di Jonathan Entwistle, con Jackie Chan, Sadie Stanley e Ralph Macchio. Clean (Film 2021, Azione/Thriller) di Paul Solet, con Adrien Brody.

(Film 2021, Azione/Thriller) di Paul Solet, con Adrien Brody. Natale senza Babbo (Film 2025, Commedia) di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri.

Netflix, i film e le serie tv del momento