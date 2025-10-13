Dopo più di due anni di separazione forzata a Gaza, i gemelli Ziv e Gali Berman si sono finalmente riuniti. I due fratelli erano stati rapiti dalla loro casa nel kibbutz Kfar-Aza durante l’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, quando avevano appena 26 anni.

L’immagine diffusa dall’esercito israeliano mostra il commovente momento in cui i due si abbracciano per la prima volta dopo la liberazione. Ora, a 28 anni, Ziv e Gali rappresentano un simbolo di speranza e resilienza per tutti gli ostaggi e le loro famiglie ancora in attesa del ritorno dei propri cari.