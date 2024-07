I migliori discount per fare la spesa in Italia, secondo Altroconsumo (foto ANSA) Blitz Quotidiano

La scelta del supermercato giusto è una decisione cruciale per molti italiani, influenzata da vari fattori come la pulizia del negozio, la velocità delle casse, la qualità dei prodotti e la convenienza di poter acquistare tutto in un unico posto. Questi elementi sono stati i punti chiave di una recente indagine condotta da Altroconsumo, che ha coinvolto oltre 9.000 soci per determinare il miglior discount dove fare la spesa in Italia.

Migliori discount, la metodologia dell’indagine

L’indagine, condotta nel 2022, ha visto la partecipazione di 9.799 soci di Altroconsumo che hanno risposto a un questionario online. I partecipanti hanno valutato diversi aspetti dei supermercati in cui fanno regolarmente la spesa, consentendo di stilare una classifica basata su criteri come la qualità dei prodotti, la pulizia, la disponibilità di casse e la convenienza economica.

I risultati: Aldi, Eurospin e Prix al primo posto

Secondo la classifica apparsa su Altroconsumo, il miglior discount in Italia è Aldi, un marchio di origine tedesca che ha ottenuto 79 punti. Questo risultato è condiviso anche da Eurospin e Prix, che hanno ricevuto lo stesso punteggio. Aldi è presente solo nel Nord Italia, mentre Eurospin e Prix sono diffusi su tutto il territorio nazionale.

La classifica completa dei migliori discount in Italia

Ecco la classifica completa dei migliori discount secondo l’indagine di Altroconsumo:

Aldi (79 punti) Eurospin (79 punti) Prix (79 punti) Tuodì (78 punti) MD Discount (78 punti) DPiù (76 punti) Lidl (76 punti) In’s (76 punti) Penny Market (76 punti) Tois (75 punti)

Perché gli italiani preferiscono i discount

Nonostante i marchi dei prodotti offerti nei discount siano spesso poco conosciuti, i consumatori italiani mostrano una chiara preferenza per questi negozi, principalmente per i prezzi bassi e la vasta gamma di prodotti disponibili. Il 35% degli intervistati preferisce fare la spesa in un unico posto per motivi di praticità, poiché il negozio è vicino a casa o al luogo di lavoro. Un altro 21% sceglie i discount principalmente per l’economicità, con Aldi, Eurospin, IN’s e Lidl in cima alle preferenze per i prezzi competitivi.

I discount offrono numerosi vantaggi che attirano i consumatori italiani. Tra questi, la possibilità di trovare prodotti di marca a prezzi scontati e la comodità di poter acquistare tutto il necessario in un unico posto. Inoltre, la presenza di più casse consente di ridurre i tempi di attesa, un fattore molto apprezzato dai clienti.

Nonostante l’attenzione al prezzo, la qualità dei prodotti rimane un criterio fondamentale nella scelta del supermercato. I discount come Aldi, Eurospin e Prix sono riusciti a combinare prezzi bassi con una buona qualità dei prodotti, garantendo così una soddisfazione generale tra i clienti.

Il parere degli esperti

Patricia Rodriguez, PhD, MPH, principale scienziata applicata presso Truveta, ha evidenziato come i discount abbiano saputo rispondere alle esigenze dei consumatori offrendo prodotti di qualità a prezzi accessibili. “I risultati dell’indagine mostrano chiaramente che i consumatori italiani apprezzano la possibilità di fare la spesa in un ambiente pulito e ben organizzato, senza dover rinunciare alla qualità dei prodotti”, ha affermato Rodriguez.

Fonte: Altroconsumo