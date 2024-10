I regali gourmet da portare a una cena di Natale

Con l’arrivo dell’autunno il pensiero vola alle prossime vacanze, quelle natalizie. La stagione delle feste è alle porte e con lei i numerosi inviti a cena. Quest’anno, per non arrivare impreparati e sapere già cosa portare a cena, abbiamo stilato un’interessante guida alla ricerca dei regali gourmet da omaggiare ai padroni di casa; di seguito quelli più interessanti e apprezzati.

Cioccolatini intramontabili

I regali di Natale devono trasmettere il calore tipico delle festività, per questo scegliere un dono che si possa condividere è sempre un’ottima idea. Tra le alternative più apprezzate ci sono i cioccolatini natalizi, un classico che non passa mai di moda, perfetti perché i padroni di casa potranno portarli in tavola a fine cena e gustarli insieme a tutti gli ospiti. Imprescindibile optare per prodotti d’eccellenza e quando si parla di cioccolato non si può che pensare a Venchi. Lo storico marchio torinese, infatti, è conosciuto e apprezzato ormai in tutto il mondo per la qualità e la raffinatezza delle sue creazioni. Perfettamente confezionati in eleganti scatole, rappresentano una scelta di classe per chi vuole regalare un tocco di dolcezza e stile.

In alto i calici

A parimerito con i cioccolatini c’è il vino: classico e apprezzato di sicuro. Una bottiglia di rosso corposo o una bollicina di qualità saranno sempre graditi a una cena di Natale. Se non siete degli intenditori lasciatevi consigliare in una buona enoteca, altrimenti acquistate anche online, se sapete come muovervi. In alternativa a vino e bollicine potete optare per una buona bottiglia da fine pasto, come un amaro o una grappa raffinata.

Regali gourmet: l’Italia in tavola

Viviamo in uno dei paesi con la più ampia varietà di specialità locali e regionali, ecco perché i regali gourmet sono sempre un’ottima scelta. Una selezione di prodotti tipici regionali, che possono arricchire la tavola natalizia con sapori autentici e genuini, può essere un regalo che farà felici i vostri amici o parenti. Formaggi stagionati, salumi artigianali, conserve e sott’oli di alta qualità sono regali che non passano inosservati. Optare per un cesto o una box gourmet personalizzati vi permetterà di adattare il dono ai gusti dei padroni di casa, offrendo loro una vera e propria esperienza gastronomica.

La frutta secca o esotica

Può sembrare una scelta un po’ antiquata ma è invece di grande impatto visivo: un vassoio di frutta secca ed esotica è un’idea regalo gourmet originale e insolita, che lascerà tutti a bocca aperta. La frutta esotica è un must have delle tavole natalizie e i colori vibranti di questi frutti dalle forme più insolite porteranno un po’ di brio.

Panettoni gourmet

Li abbiamo lasciati per ultimi ma solo perché sono stati i protagonisti indiscussi delle ultime stagioni natalizie: non c’è grande mastro pasticcere o chef che non abbia proposto il suo: stiamo parlando dei panettoni gourmet. I lievitati artigianali dai gusti insoliti e innovativi sono una certezza delle festività e anche un po’ uno status symbol. Canditi o meno, affondare le mani e il naso in una morbida fetta di panettone resta ancora uno dei momenti preferiti del Natale di grandi e bambini, ecco perché regalarne uno, soprattutto se gourmet, è un successo garantito.