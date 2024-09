I trucchi per essere abbronzate fino ad ottobre: tintarella super

Conoscere questi trucchi per essere abbronzate fino al mese di ottobre vi serviranno se volete sfoggiare ancora a lungo la tintarella.

Ci avete messo tutta l’estate per abbronzarvi come si deve e ora in pochi giorni siete destinati a vedere di nuovo la pelle sbiancarsi inesorabilmente…

È normale, c’è poco da fare, a meno che non vogliate fare delle sedute al solarium, la tintarella andrà scomparendo. Però ci sono dei trucchi per restare abbronzati più a lunghi e ve li sveliamo di seguito.

Come far durare l’abbronzatura anche dopo la fine dell’estate

L’estate è finita già da un bel po’ e voi non vi rassegnate al fatto che l’abbronzatura lasci il vostro corpo, effettivamente più colorati si vedono meno difetti e ci si piace, in genere di più.

Insomma è sempre un piccolo trauma perdere il colorito bronzeo donato dal sole sulla pelle, ma c’è qualche trucchetto che tutti possono mettere in pratica per far durare più a lungo l’abbronzatura tanto faticosamente ottenuta dopo ore e ore di crogiolamento sotto ai raggi solari.

Innanzitutto esponetevi al sole quanto più possibile anche se siete in città ed ovviamente non potete più mettervi in costume. Potete approfittare del momento in cui andate a fare la spesa o una passeggiata per camminare dal lato del marciapiede battuto dal sole. Almeno per il viso non dovreste avere problemi a farlo.

Se siete sportive fate una corsetta all’aperto e allenatevi nel parco, ovviamente non sotto agli alberi ma negli spiazzi dove è possibile essere raggiunti dai raggi del sole. Fino a che il meteo lo permette evitate di chiudervi in palestra.

Una volta tornate a casa non fate l’errore comune di mettervi sotto la doccia con l’acqua bollente, meglio usare l’acqua tiepida. A questo proposito potete scegliere dei bagnodoccia appositi che sono formulati esattamente per far durare l’abbronzatura.

Per mantenere la tintarella un altro trucchetto che funziona sempre è idratare la pelle in modo opportuno, quindi scegliete un balsamo per il corpo e una crema per il viso con ingredienti nutrienti come olio di mandorle dolci o di argan. In questo modo la pelle ben idratata tratterrà il colorito molto più a lungo.

Idratavi anche dall’interno, quindi bevete molta acqua e vedrete che anche la vostra pelle sarà morbida e liscia, meno soggetta alla perdita di colore. Al proposito, se siete curiosi di sapere cosa succede se si beve ogni giorno acqua minerale date uno sguardo al nostro approfondimento.