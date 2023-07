I vantaggi dei carrelli stoccatori per la logistica aziendale

Uno stoccatore è un macchinario che consente di spostare e sollevare materiale pallettizzato. È uno strumento molto pratico e versatile e, grazie alle sue specifiche peculiarità, consente di migliorare la gestione di un magazzino. Soprattutto quando questo presenta spazi interni ridotti e corsie tra gli scaffali che non consentono l’accesso a un muletto.

Cosa si può fare con uno stoccatore

Si tratta di un veicolo per il trasporto di merci utilizzabile all’interno di qualsiasi magazzino, anche di grande dimensione; questo perché oggi gli stoccatori di qualità sono muniti di motore elettrico e batteria a lunga durata. I carrelli stoccatori elettrici per spazi ristretti sono di dimensioni ridotte e quindi adatti a movimentare merci anche in corridoi in cui è difficile l’accesso a qualsiasi altro genere di macchinario di movimentazione. Contrariamente poi a quanto avviene con la gran parte dei transpallet, uno stoccatore consente di sollevare i pallet, con modelli che permettono il sollevamento anche sopra i 4-5 metri di altezza. Si configurano quindi come carrelli dalle prestazioni elevate, pur con dimensioni ridotte.

Perché usarli nella logistica

Le caratteristiche sopra citate permettono di indicare precisamente quali siano i motivi per cui utilizzare uno stoccatore elettrico nell’ambito logistico di un’azienda. Questi piccoli veicoli permettono di massimizzare elementi essenziali per tutte le imprese: l’efficienza e la rapidità. Grazie alla sua versatilità, infatti, uno stoccatore permette di movimentare rapidamente qualsiasi tipo di prodotto su pallet, sollevandolo e abbassandolo dalle scaffalature di un magazzino velocemente e senza alcun problema. Oltre a questo, i modelli di ultima generazione sono muniti di motore elettrico con batteria a ioni di litio, dotate di una lunga durata e tempi di ricarica ridotti. Questo tipo di innovazione consente di eliminare le emissioni di fumi nocivi all’interno del magazzino, uno spazio chiuso e con molte persone al suo interno, di solito, ma anche di rendere molto più silenziose le attività di movimentazione delle merci. Oltre a questo i carrelli stoccatori hanno un basso consumo energetico e necessitano di una manutenzione minima e facile da eseguire.

I costi per il magazzino

Uno stoccatore ha un prezzo di mercato relativamente basso, soprattutto se si considerano le sue potenzialità: questo mezzo, infatti, permette di sollevare le merci anche ad altezze significative e risulta molto versatile, tanto da poter essere utilizzato anche all’interno di locali commerciali il cui accesso è consentito al pubblico. Offre anche costi molto bassi in termini energetici e non tende a riscaldare l’aria col proprio motore o a infastidire clientela e lavoratori. La gamma disponibile in commercio è molto ampia, è quindi essenziale che l’azienda valuti attentamente le proposte e scelga con attenzione il modello di stoccatore più adatto alle sue specifiche esigenze e necessità.

Un’azienda sostenibile

L’utilizzo di veicoli elettrici per il carico e lo scarico dei materiali influisce positivamente anche sulla sostenibilità di un’azienda. Rispetto ai vecchi modelli di carrelli elevatori con motore termico, gli stoccatori offrono quindi un’aria più pulita all’interno del magazzino, che risulta favorevole anche per l’ambiente di lavoro e l’esperienza di tutti gli addetti. Si riduce anche la necessità di munire i magazzini di sistemi di ventilazione, necessari in passato e il cui funzionamento portava a costi elevati, sia per rendere più salubre l’aria, sia per climatizzarla in inverno e in estate. Sono tutti elementi che influiscono positivamente sulla gestione della logistica aziendale.

La formazione per l’uso dei veicoli in magazzino

Ricordiamo che le vigenti norme in fatto di sicurezza sul posto di lavoro prevedono che per tutti gli addetti che utilizzano in azienda veicoli per il trasporto di merci sia necessario somministrare appositi corsi formativi. Questi sono volti a fornire tutte le necessarie informazioni per quanto riguarda l’uso proprio del veicolo, in modo che sia più improbabile che si verifichino incidenti. Ma non solo, conoscere a fondo il metodo di utilizzo di uno stoccatore consente di sfruttarlo al meglio in ogni situazione, approfittando di tutte le sue peculiarità principali. È bene comprendere che la medesima normativa prevede per gli addetti la necessità di possedere un attestato abilitante nel caso in cui si trovino a utilizzare un veicolo di movimentazione merci con uomo a bordo. Questo vale per qualsiasi veicolo, compresi gli stoccatori con pedana per l’operatore.