Ikea stravolge le nostre abitudini: con l’arrivo di Ekby Alex, la mensola intelligente, cambia tutto. Cosa aspetti ad acquistarla?

Questa mensola molto funzionale è la soluzione ideale per ottimizzare gli spazi nella tua abitazione. Se stai cercando il modo per rendere la tua casa confortevole ed elegante al tempo stesso, non puoi non leggere quanto segue. IKEA, infatti, il colosso dell’arredamento ha lanciato per tutti i suoi consumatori questo prodotto geniale, innovativo ed efficiente.

In tanti sono già corsi ad acquistarla poiché garantisce funzionalità, comfort ed eleganza. Il suo design è minimal e, si adatta a qualsiasi stile d’arredamento, da quello più moderno sino a quello contemporaneo. Il colore, poi, illumina l’ambiente, è dunque un ottimo escamotage per rendere otticamente lo spazio più grande. Inoltre, IKEA offre la possibilità ai suoi consumatori di personalizzare la mensola, ciascuno dunque potrà adattarla al proprio stile.

Ikea: arriva Ekby Alex, la mensola intelligente

Ekby Alex è la mensola intelligente, versatile e adattabile a qualsiasi ambiente della casa. Presenta dei cassetti che si prestano a svariati usi, ottimizzando lo spazio e rendendo l’ambiente ordinato e pulito. È possibile posizionarla all’ingresso vicino alla porta per riporre le chiavi, o qualsiasi altro oggetto al rientro dal lavoro. Aggiungendo qualche gancio è possibile anche appendere borse o giacche, per avere uno spazio sempre organizzato.

Puoi utilizzarla anche come una scrivania minimal, se necessiti, infatti, di una zona studio questa mensola è perfetta per tramutarsi in una postazione smart. È l’ideale per appoggiare oggetti di cancelleria o documenti nei cassetti. Puoi utilizzarla anche come mensola da soggiorno, riponendoci libri, piante o tutto ciò che preferisci per creare uno spazio ordinato ed elegante.

Questa mensola può trasformarsi anche in un comodino per la camera da letto, sostituendola a quello classico per personalizzare gli spazi. Ottima anche come ripiano extra per la cucina, per riporre piccoli elettrodomestici o ancora portatovaglioli.

La mensola è disponibile negli store IKEA o sul loro sito ufficiale. Costa soltanto 57 euro, ed è un prezzo davvero bassissimo in relazione alla praticità del prodotto. Si tratta, dunque, di un investimento molto intelligente per tutti quelli che desiderano avere la casa in ordine, senza spendere una fortuna.

Cosa aspetti? Hai ancora dubbi? Accaparrati di questa sensazionale mensola e personalizza la tua abitazione. Potrai davvero cambiare stile ogni volta che lo desideri, semplicemente posizionandola nel punto della casa che preferisci trasformare. In tanti lo hanno già fatto, non lasciarti scappare Ekby Alex, te ne pentiresti!