Ciruzzo, un cane dal passato avventuroso, stava passeggiando tranquillamente con il suo padrone per le vie di Padola, frazione di Comelico Superiore, nel Bellunese. Una giornata come tante si è trasformata in tragedia quando l’animale ha messo una zampa su un tombino di ferro situato accanto a un lampione. Il contatto è stato fatale: Ciruzzo è rimasto folgorato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Un legame speciale spezzato

La storia di Ciruzzo è raccontata con dolore dal suo padrone, Giuseppe Clemente, che ha condiviso l’accaduto sui social. Giuseppe aveva trovato il cane come randagio sull’isola di Puerto Rico e, dopo averlo adottato a New York, lo aveva portato con sé durante tutte le sue avventure, fino al ritorno in Italia. Per quattro anni, Ciruzzo era stato il suo fedele compagno, condividendo ogni momento fino al tragico epilogo.

L’accusa di negligenza

Il padrone, distrutto dalla perdita, accusa le autorità locali di negligenza: “Mi è morto tra le mani in un mare di lacrime per la negligenza e incuria di qualcuno in Comune” scrive Giuseppe che poi spiega che il problema del tombino elettrificato era già stato segnalato.