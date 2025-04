Una delle convinzioni più diffuse legate all’alimentazione riguarda l’abitudine di bere acqua durante i pasti. C’è chi la evita accuratamente, convinto che possa “allungare” i tempi della digestione o addirittura causare gonfiore e acidità. Ma è davvero così? La scienza ha analizzato a fondo questa credenza popolare e i risultati sono chiari: bere acqua mentre si mangia non solo non ostacola la digestione, ma può anche favorirla.

Bere ai pasti fa male: un falso mito?

L’idea che l’acqua diluisca i succhi gastrici e rallenti i processi digestivi è stata tramandata per anni, quasi come una regola non scritta. Tuttavia, secondo la comunità scientifica, non esistono prove solide che supportino questa teoria. Anzi, diversi studi hanno evidenziato il contrario.

Uno studio pubblicato sul European Journal of Clinical Nutrition ha dimostrato che bere acqua durante i pasti può facilitare la deglutizione e favorire una migliore distribuzione del cibo all’interno dello stomaco, senza interferire in modo negativo con l’azione degli enzimi digestivi o con la secrezione gastrica.

Anche il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), uno dei principali enti di ricerca medica negli Stati Uniti, ha sottolineato che bere liquidi durante i pasti è del tutto sicuro. Secondo il NIDDK, l’acqua aiuta a scomporre il cibo e a trasportare i nutrienti lungo l’apparato digerente, agevolando l’intero processo di digestione.

Il ruolo dell’acqua nella digestione

L’acqua, come noto, svolge un ruolo fondamentale nel nostro organismo. È essenziale per numerose funzioni fisiologiche, e il processo digestivo non fa eccezione. Durante un pasto, bere acqua aiuta a emulsionare meglio gli alimenti e a formare il cosiddetto “bolo alimentare”, facilitandone il passaggio dall’esofago allo stomaco.

Inoltre, contrariamente a quanto si pensa, l’acqua non “diluisce” i succhi gastrici al punto da comprometterne l’efficacia. Il nostro stomaco è perfettamente in grado di compensare la presenza di liquidi aumentando la secrezione acida, qualora fosse necessario. In altre parole, l’organismo è progettato per adattarsi: bere durante i pasti non ne mette in difficoltà il funzionamento.

Studi scientifici a supporto

Oltre al già citato studio europeo, un’altra ricerca interessante è quella pubblicata sul Journal of Physiology che ha indagato gli effetti del consumo di acqua prima, durante e dopo i pasti. I risultati hanno mostrato che l’assunzione di acqua non influisce in modo significativo sul pH gastrico, né rallenta il tempo di svuotamento dello stomaco. Anzi, nei soggetti che hanno bevuto acqua moderatamente durante il pasto si è registrata una maggiore fluidità nel transito intestinale.

Un altro studio condotto dalla Mayo Clinic, una delle più autorevoli strutture mediche degli Stati Uniti, conferma che l’assunzione di acqua durante i pasti non solo non provoca gonfiore o rallentamenti digestivi, ma può addirittura ridurre il rischio di stitichezza e aiutare nella regolazione dell’appetito, evitando di mangiare troppo.

Quando può essere utile bere ai pasti

Bere acqua durante i pasti può rivelarsi particolarmente utile in alcune situazioni. Per chi tende a mangiare in fretta, ad esempio, sorseggiare piccoli sorsi di acqua può rallentare il ritmo e favorire una masticazione più completa, fondamentale per una buona digestione.

Inoltre, l’acqua può aiutare a prevenire problemi di deglutizione nei soggetti più anziani o in chi soffre di patologie come il reflusso gastroesofageo, purché si evitino bevande gassate o troppo fredde, che potrebbero peggiorare i sintomi.

Attenzione alle quantità e al tipo di bevande

Sebbene l’acqua non sia dannosa durante i pasti, è sempre bene prestare attenzione alle quantità. Bere litri d’acqua in un’unica seduta, a prescindere dal momento della giornata, non è consigliabile. Il giusto equilibrio resta la chiave: bere a piccoli sorsi è il modo migliore per integrare i liquidi durante un pasto.

Diverso il discorso per bevande zuccherate o alcoliche: queste sì che possono interferire negativamente con la digestione, causando fermentazione o acidità. Anche le bibite gassate possono contribuire alla formazione di gas intestinali e gonfiore, ed è per questo che, in caso di sensibilità, è preferibile evitarle.

La verità? Non c’è nessun motivo per rinunciare a un bicchiere d’acqua mentre si mangia.