Il cibo vegano conquista gli italiani, anche in versione delivery. Genova in vetta
In cibo italiano conquista sempre più italiani, anche in versione delivery. In occasione del Veganuary, un movimento globale che invita i consumatori a sperimentare un’alimentazione completamente vegetale per tutto il mese di gennaio, la compagnia Deliveroo condivide alcuni dati sulla crescita sorprendente del gradimento degli italiani per la dieta vegana.
Genova, Bologna e Sassari le città più vegan lover
Secondo i dati forniti dalla piattaforma leader dell’online food delivery, nel corso del 2025, si è registrato in tutto il paese un aumento percentuale dell’80% negli ordini di pietanze vegane ma ciò che sorprende sono i dati di crescita in alcune aree con una tradizione culinaria fortemente basata sul consumo di carne e pesce. In particolare, tra le città più vegan lover del 2025: Genova registra una crescita degli ordini vegani di oltre il 570, Bologna registra un aumento del 200%, Sassari oltre il 290%, Cagliari oltre il 110%, Napoli circa il 50%.
Italiani sempre più amanti delle proposte plant-based
In tutta Italia, richiesta e offerta di alternative plant-based sono in continuo aumento, con piatti che spesso consentono di fare pasti sia sostenibili che salutari. Far arrivare il cibo plant based direttamente a casa può essere una spinta in più per scegliere una dieta vegana, come conferma la dott.ssa Francesca La Farina, Nutrizionista Specialista in Patologia Clinica, intervistata da Deliveroo: “Un mese di dieta vegan può portare grandi benefici all’organismo. Il food delivery un alleato per seguire questo tipo di alimentazione”.
I benefici della dieta vegana
Ma come incide la dieta vegana, anche soltanto per il mese di gennaio, sul nostro corpo? Come può aiutare il food delivery a seguire questo tipo di alimentazione? “Con un mese di dieta vegana ben pianificata si possono ottenere molti benefici per l’organismo come: miglioramento della salute del microbiota intestinale grazie alla maggiore assunzione di fibre”, aggiunge La Farina. Non solo: “Miglioramento del sistema cardiovascolare (riduzione di colesterolo e trigliceridi) attraverso la riduzione dei grassi saturi di cui è più ricca la carne. Detox dell’organismo dalle tossine accumulate con una dieta a base di carne. Controllo migliore del peso corporeo”.
Ritmi frenetici e dieta vegana: si può fare, con l’aiuto del delivery
Oggi il delivery può essere un alleato per seguire la dieta vegana. Per l’esperta: “Esempi di menù facili da ordinare potrebbero essere i piatti unici come i pokè bowls vegani a base di cereali integrali o pseudocereali (più ricchi in proteine) come la quinoa, legumi, avocado e verdure oppure piadine, burritos, tortilla con hummus di ceci o tofu, guacamole e verdure, panini con falafel di ceci o polpette alla zucca e piselli e verdure. Anche sui dolci le idee per il delivery sono ricchissime: dal golden milk al porridge di avena al cacao, frutta fresca e burro di arachidi, oppure il babka alla crema di nocciole e il più classico apple pie con gelato alla vaniglia”.
Alimentazione plant-based e massa muscolare: il grande pregiudizio
“Essere vegani e desiderare di aumentare la massa magra è un obiettivo assolutamente realizzabile come dimostrano famosi atleti con una dieta vegana come Novak Djokovic, Venus e Serena Williams o il rugbista italiano Mirco Bergamasco – conclude la nutrizionista – L’importante è non far mai mancare nella propria alimentazione i legumi, i loro derivati ad esempio tempeh, tofu, hummus, il seitan, gli pseudo cereali come quinoa, amaranto e grano saraceno, frutta secca come mandorle, noci, nocciole, arachidi”.