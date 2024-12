Alla fine, Tony Effe terrà un concerto a Roma, ma non al Circo Massimo. Con una mossa a sorpresa, il trapper romano, escluso dal concerto “ufficiale” del Campidoglio, ha annunciato uno show per la notte di San Silvestro al Palasport dell’Eur. Non sarà gratuito, come previsto per l’evento in piazza, ma avrà un prezzo calmierato: 10 euro per tutti i settori. Una chiara provocazione al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che nei giorni scorsi aveva invitato l’artista a fare un passo indietro dopo le critiche ricevute per i contenuti delle sue canzoni, giudicate da molti violente, misogine e sessiste, in linea con lo stile di gran parte della trap contemporanea.

La richiesta del sindaco ha però innescato un effetto domino, portando al crollo dell’intero cartellone del concerto di Capodanno. Le altre due star della serata, Mahmood e Mara Sattei, si sono ritirate in solidarietà con Tony Effe, alimentando una valanga di reazioni contro quella che è stata definita una forma di “censura”. Numerosi altri artisti, tra cui Giorgia, Noemi ed Emma, hanno espresso il loro dissenso, sostenuti anche dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), che ha ribadito l’importanza della “libertà di espressione non negoziabile”. Alla polemica si è unito anche Ghali, che ha rimosso tutte le sue foto da Instagram lasciandone una sola, quella della sua esibizione al Festival di Sanremo in cui denunciava il “genocidio a Gaza”. Per quell’episodio fu pesantemente criticato, ricevendo poca solidarietà dai colleghi.

Il contro concerto di Tony Effe a Roma, a Capodanno sarà al Palasport dell’Eur a 10 euro (foto Ansa) – Blitz Quotidiano

Ora il Comune si trova in difficoltà, con un concerto di Capodanno senza artisti confermati a meno di due settimane dall’evento. Tra le ipotesi per salvare la serata, si valuta la possibilità di ingaggiare un artista straniero, ma il poco tempo a disposizione rende complicato trovare qualcuno non già impegnato. In alternativa, si pensa a un lungo DJ set: una maxi-discoteca all’aperto per chi vuole semplicemente ballare.