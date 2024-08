Il fascino naturale del gres porcellanato effetto pietra

In un momento storico in cui l’ecosostenibilità e il ritorno alla natura è più forte che mai, anche l’interior design sta cercando di riallinearsi a questi due concetti. E così, a essere sempre più gettonati sono i colori, i materiali e le texture che ricordano proprio il mondo naturale. Tra questi troviamo il gres porcellanato effetto pietra, sempre più amato per la sua versatilità e bellezza estetica.

Gres porcellanato effetto pietra: un materiale per diversi stili d’arredamento

Ci sono diversi modi di dare personalità e carattere alla propria abitazione. Uno di questi è sicuramente scegliere la giusta pavimentazione. Il pavimento in gres porcellanato effetto pietra è una soluzione ideale se quello che si cerca è bellezza, adattabilità e naturalezza in ogni parte della casa. Questo rivestimento, non a caso, si adatta egregiamente in buona parte degli ambienti, conferendo quel tocco in più che contraddistingue una stanza elegante e d’impatto da una che non lo è.

Uno dei più grandi benefici del gres porcellanato, oltre a quelli intrinsechi del materiale, come la facilità di pulizia e resistenza, è però l’adattamento a differenti stili d’arredamento. Vediamo quindi quali sono i principali.

Stile rustico

Come accennato, se lo scopo è ricreare un ambiente caldo e accogliente, che richiami la natura senza risultare banale e scontato, il gres porcellanato effetto pietra è perfetto.

Le tonalità calde e le texture che si rifanno a pietre come il travertino possono elevare un ambiente semplice in uno spazio dal carattere forte e autentico.

Potrebbe essere una buona intuizione abbinare il pavimento in gres a mobili in legno massiccio e dettagli in ferro battuto per dare un accento maggiore all’atmosfera rustica. Anche aggiungere tappeti, tessuti e complementi d’arredo dai colori terrosi può fare la differenza.

Stile moderno

Lo stile moderno predilige linee pulite e minimaliste, caratteristiche che sa fare proprie anche il gres porcellanato effetto pietra. In questo caso, la scelta potrebbe ricadere su pietre più lisce e dai colori neutri, come il grigio o il bianco, per dare vita a spazi eleganti e contemporanei.

Si potrebbe accostare il gres porcellanato a mobili dal design essenziale, magari in metallo o in vetro, per ottenere un effetto moderno e raffinato al tempo stesso. A dare colore saranno poi piante e fiori, che spezzeranno la monotonia e doneranno freschezza all’ambiente.

Stile industriale

Il gres porcellanato effetto pietra è forse il rivestimento più azzeccato per ricreare uno stile industriale ottenendo il massimo. Ha infatti tutte le carte in regola per poter evocare un’atmosfera urbana, scegliendo anche texture che fanno da richiamo alla pietra grezza.

Questo tipo di pavimento è usato anche insieme ad arredi in metallo, lampade a sospensione, mobili in legno grezzo e sedute in pelle come divani e poltrone Chesterfield.

Come esaltare il gres porcellanato effetto pietra

Uno dei modi migliori per mettere in risalto un pavimento in gres porcellanato effetto pietra è osare con i contrasti. Un esempio potrebbe essere scegliere arredi dai colori opposti rispetto al pavimento: con un pavimento in pietra scura, starebbero benissimo mobili e complementi d’arredo chiari o in metallo.

Un altro trucco per mettere in bella mostra il pavimento, è usare l’illuminazione con un certo criterio e in base al contesto che si vuole ricreare. Le luci calde potrebbero valorizzare le sfumature naturali del pavimento, mentre le luci fredde potrebbero dare quel tocco di modernità e minimalismo.

Anche l’uso di tessuti e tappeti può ammorbidire l’aspetto apparentemente freddo del gres porcellanato effetto pietra, rendendo l’ambiente più accogliente e intimo. Per esempio, in un ambiente con gres effetto pietra chiaro, utilizzare una tappezzeria dai colori più vivaci o con motivi etnici può dare quella marcia in più.

Infine, pure gli infissi possono rendere il pavimento il protagonista assoluto di ogni ambiente. Per esaltare al massimo il gres effetto pietra la scelta può ricadere, per esempio, su:

infissi in legno : per creare un piacevole contrasto. Si può optare per legni scuri come il noce o chiari come il rovere, a seconda dell’effetto che si vuole raggiungere;

: per creare un piacevole contrasto. Si può optare per legni scuri come il noce o chiari come il rovere, a seconda dell’effetto che si vuole raggiungere; infissi in alluminio : per uno stile contemporaneo o industriale. Il loro aspetto minimalista e pulito si sposa bene con il gres effetto pietra, soprattutto se il pavimento ha tonalità grigie o antracite;

: per uno stile contemporaneo o industriale. Il loro aspetto minimalista e pulito si sposa bene con il gres effetto pietra, soprattutto se il pavimento ha tonalità grigie o antracite; infissi in ferro o acciaio: per rimarcare ancora di più lo stile industrial grazie alla loro robustezza al loro aspetto più grezzo.

Ovviamente la scelta è dettata dallo stile e dai gusti personali.