Non servono sempre integratori o diete drastiche per migliorare la salute del cuore. A volte, la soluzione è già nel cesto della frutta.

Secondo diverse ricerche, le mele – in particolare quelle con buccia rossa e polpa ricca di fibre – sono tra i migliori alimenti naturali per ridurre il colesterolo LDL (“quello cattivo”) e migliorare i livelli di colesterolo HDL (“quello buono”).

Uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha dimostrato che mangiare due mele al giorno per otto settimane può abbassare in modo significativo i livelli di colesterolo LDL del 4-5%. Il merito è di una combinazione di fibre solubili, polifenoli e antiossidanti naturali che agiscono in sinergia.

Cosa dice la ricerca

I risultati arrivano da un gruppo di ricercatori dell’University of Reading (Regno Unito), che ha condotto uno studio su 40 adulti con colesterolo alto. I partecipanti che hanno consumato due mele al giorno (circa 340 grammi) hanno registrato una riduzione del colesterolo cattivo e un miglioramento dell’elasticità delle arterie, un indicatore chiave della salute cardiovascolare.

Gli studiosi hanno spiegato che l’effetto benefico è dovuto soprattutto alla pectina, una fibra solubile presente nella buccia, capace di legarsi al colesterolo nel tratto intestinale e favorirne l’eliminazione.

Inoltre, i polifenoli – come la quercetina e le catechine – contribuiscono a ridurre lo stress ossidativo e l’infiammazione, due fattori che favoriscono la formazione di placche nelle arterie.

Perché fa bene anche al cuore

Ridurre il colesterolo cattivo è solo uno dei benefici. Le mele contribuiscono anche a:

Mantenere stabile la glicemia , grazie al basso indice glicemico e all’alto contenuto di fibre;

, grazie al basso indice glicemico e all’alto contenuto di fibre; Ridurre la pressione arteriosa , per la presenza di antiossidanti che migliorano la funzione dei vasi sanguigni;

, per la presenza di antiossidanti che migliorano la funzione dei vasi sanguigni; Sostenere la flora intestinale, poiché la pectina è un prebiotico naturale che nutre i batteri “buoni” del microbiota.

Nel complesso, inserire le mele nella propria alimentazione quotidiana è un gesto semplice ma efficace per prevenire patologie cardiovascolari e migliorare il metabolismo dei grassi.

Come e quando mangiarle per trarne il massimo beneficio

Per ottenere il massimo effetto sul colesterolo, gli esperti consigliano di consumare la mela intera, con la buccia, preferendo varietà biologiche e lavate accuratamente.

L’ideale è mangiarla a colazione o come spuntino, evitando di abbinarla a zuccheri aggiunti (come nelle torte o nei succhi industriali).

Puoi anche aggiungerla a:

uno yogurt bianco con avena e semi di lino , per un mix di fibre e grassi buoni;

, per un mix di fibre e grassi buoni; un porridge caldo con cannella e miele;

con cannella e miele; un insalata autunnale con noci, rucola e scaglie di parmigiano, per un pasto equilibrato e cardioprotettivo.

Il consiglio dell’esperto

Il dottor Giovanni Sarti, nutrizionista e docente di Scienze dell’Alimentazione, spiega: