Il futuro del gaming: cosa aspettarsi nel 2023 e oltre

Il metaverso rappresenta la prossima frontiera di Internet: uno spazio virtuale tridimensionale in cui gli utenti possono interagire tra loro attraverso i propri avatar. Questa tecnologia sta rivoluzionando anche il mondo del gaming, con la creazione di casinò virtuali in cui i giocatori possono scommettere utilizzando la realtà virtuale e aumentata. Sono diverse le caratteristiche che contraddistinguono i casinò nel metaverso: fra queste, l’utilizzo di token di criptovalute, che possono tuttavia essere scambiati con valuta tradizionale una volta che il prelievo è avvenuto. Su questo fronte, è importante notare come sia al momento regolamentata solo in alcune realtà, mentre sono ancora moltissime quelle in cui le regole non sono affatto precise e altrettante sono quelle che prevedono una normativa border line.

Per fare in modo che questa tecnologia si possa usare anche sui mercati regolamentati – o strettamente regolamentati, come quello italiano – dovrà dunque passare ancora un po’ di tempo. Le previsioni sono, ciononostante, decisamente rosee, e si prevede che questa tecnologia diventerà sempre più popolare nei prossimi anni.

Una previsione che trova i suoi fondamenti nelle attuali tendenze del mercato del gaming. I giochi con croupier dal vivo sono, infatti, presenti da diverso tempo nei casinò online: tuttavia, è proprio in questo 2023 che si attende una vera rivoluzione in questo campo. Grazie alla sempre più capillare diffusione della connettività mobile e di Internet, delle nuove tecnologie di streaming e dell’uso di fotocamere di alta qualità, i nuovi live games sono pronti a entrare in gioco in modo decisivo nell’economia globale del gaming.

Il futuro del gioco online con croupier dal vivo è molto promettente e il settore dovrà prepararsi ad affrontare grandi sfide per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, che richiedono esperienze immersive e intrattenimento on-demand. In questo contesto, il numero di offerte e varianti disponibili è destinato ad aumentare in modo significativo, con la comparsa di nuove verticali e una maggiore diversità di giochi che offriranno personalizzazione ed innovazione ai giocatori.

I nuovi giochi live sono inoltre progettati per garantire un gameplay totalmente coinvolgente, che darà agli utenti la percezione di sentirsi esattamente come se fossero seduti al tavolo del casinò reale. La presenza di un croupier reale aumenta infatti l’emozione del gioco e l’engagement dell’utente, che può godere di un’interazione con il dealer in tempo reale.

Ad apportare significativi cambiamenti saranno, come anticipato, la realtà virtuale e quella aumentata, due tecnologie che rappresenteranno la principale novità per la filiera di gioco online. Queste tecnologie stanno infatti divenendo sempre più accessibili ai giocatori tradizionali, senza la necessità di costosi accessori, che hanno finora contribuito a un rallentamento nella crescita di questa divisione di gioco. Grazie a realtà virtuale e aumentata, i giocatori avranno dunque la possibilità di interagire all’interno un ambiente virtuale 3D e di vivere un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica.

In questi nuovi contesti si inseriscono anche i programmi VIP e fedeltà, che sono sempre stati una parte essenziale dei casinò online, in quanto aiutano gli operatori a costruire la propria base clienti, a fidelizzare i giocatori e ad aumentare le entrate. Tuttavia, con la crescita del settore che si prospetta a partire già da quest’anno, è diventata palese la necessità di innovare e di offrire nuove soluzioni per differenziarsi dalla concorrenza. Vediamo quali sono le prospettive all’orizzonte.

Uno dei nuovi trend nel mondo del gaming online è il cosiddetto “staking”: questa opzione permette ai giocatori di bloccare una percentuale delle proprie risorse nel caveau degli operatori, in cambio di una quota dei profitti pagati. Si tratta di uno schema innovativo per incentivare i giocatori a giocare di più e a investire maggiormente nel gioco. Altri programmi innovativi includono l’uso di Nft, criptovalute e altre tecnologie all’avanguardia: gli Nft possono essere utilizzati come premi esclusivi per i membri VIP, mentre le criptovalute offrono una maggiore sicurezza e privacy durante le transazioni.

I programmi VIP e fedeltà sono la spina dorsale di ogni piattaforma di gioco, in quanto, non solo incentivano i giocatori a investire maggiormente nella piattaforma offrendo loro più possibilità, ma apportano anche svariati benefici agli operatori. Uno dei principali vantaggi è la possibilità di costruire una solida base di clienti fedeli, i quali si dimostrano propensi a rimanere con un operatore nel tempo, nonché a consigliarlo ad amici e conoscenti.

Il 2023 sarà, dunque, un anno di grandi cambiamenti per il settore del gaming, con l’introduzione di nuove tecnologie e trend che stanno già rivoluzionando l’industria. Non bisogna però dimenticare che non tutte le innovazioni sono destinate a durare nel tempo, e che sarà inoltre necessaria un’attenta regolamentazione per garantire la sostenibilità del settore.