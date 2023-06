Il Futuro della mobilità: noleggiare un’auto per periodi prolungati

Il futuro della mobilità cambia repentinamente. Inizialmente abbiamo assistito al noleggio a lungo termine, sempre più gettonato da privati ed aziende, che desiderano poter avere una autonomia sui mezzi da guidare (personalmente o per la propria attività), senza badare ai costi di gestione e ai lunghi iter burocratici.

La durata della locazione di un’auto può dipendere dalle esigenze del conduttore. È possibile optare per noleggi più lunghi (fino a 48 mesi), oppure per locazioni più brevi (giorni, settimane o poco meno di un anno).

Come è cambiata e come varia la mobilità: dal noleggio lungo ai car sharing

Una delle prime soluzioni e alternative all’acquisto, è stato il noleggio a lungo termine. Una formula di locazione con cui il conduttore paga un canone mensile all inclusive, all’interno del quale sono inclusi tutti i servizi, e che può usufruire per il tempo che desidera.

La formula del noleggio a lungo termine consiste nel sottoscrivere un contratto di locazione per un periodo piuttosto esteso. Molte aziende di autonoleggio, offrono un’alternativa per coloro che desiderano evitare l’acquisto, ma desiderano comunque beneficiare dei vantaggi del noleggio.

Nel caso specifico, si tratta di un contratto di locazione della durata minima di 24 mesi (salvo diverse esigenze), rivolto a soggetti privati, agenti di commercio e aziende. Grazie a questa soluzione, è possibile godere degli stessi vantaggi che si pagherebbero a parte: dalla polizza assicurativa al soccorso stradale, dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) ai veicoli sostitutivi, e così via.

Paghi solo se usi

La nuova formula “paghi solo se la usi“, è una formula di noleggio ideata da Finrent. È perfetta per gli automobilisti che desiderano mantenere la propria indipendenza, ma al contempo vogliono risparmiare sulla gestione di un veicolo che utilizzerebbero poco.

Mantenere un’auto ferma rappresenterebbe uno spreco di denaro, mentre un utilizzo eccessivo comporterebbe costi maggiori dovuti all’usura e alla manutenzione. Ed è qui che entra in gioco l’idea di Finrent, offrendo la possibilità di pagare solo in base ai chilometri percorsi.

Grazie a questa soluzione, è possibile beneficiare dei vantaggi del noleggio a lungo termine, selezionando un veicolo senza dover versare un anticipo e pagando una rata mensile inferiore rispetto a quella a cui siamo abituati. In questo modo, si può corrispondere il pagamento alle effettive necessità di utilizzo, garantendo un risparmio significativo.

Noleggio a lungo termine di auto usate

Un altro esempio di nuova soluzione di mobilità ma per periodi più prolungati, è la possibilità di locare una delle automobili proposte nella flotta dei veicoli “usati garantiti“. Si tratta di mezzi, che pur essendo usati, si trovano in condizioni praticamente perfette.

Le concessionarie si assicurano che questi veicoli abbiano le stesse prestazioni e le medesime condizioni estetiche, interne e funzionali di un veicolo nuovo. Nonostante siano usati, possono essere paragonati a quelli nuovi (a patto che l’azienda esegua dei check effettivi). Inoltre, puoi contare sulla garanzia fornita dalla società di autonoleggio, che ti risarcirà in caso di inconvenienti o danni, qualora se ne presentasse la necessità.

Con l’opzione di veicoli usati e le offerte di noleggio low cost, hai la possibilità di noleggiare un veicolo anche a un prezzo poco superiore ai 100 euro al mese, con tutti i servizi inclusi nella formula di base: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, soccorso stradale, copertura RCA e costi dell’IPT.

Mobilità a confronto: car sharing e noleggio a lungo termine

Con l’avvento del noleggio a lungo termine, sono nate sempre più aziende specializzate nel car sharing. Nel periodo di pandemia, i dati emersi pre e post, sono stati molto interessanti. I numeri via via sono cresciuti a dismisura, divenendo la locazione, un traino del settore delle automotive.

Nei periodi in cui la vendita scarseggiava e le concessionarie sembravano esser entrate in crisi, la svolta è derivata proprio dal noleggio a lungo termine. Basti pensare che solo nel primo trimestre del 2023, i contratti hanno registrato un +31,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 2022.

Ma anche il car sharing non scherza, tanto che nel 2022 gli iscritti ammontavano a 2,5 milioni, mentre quelli attivi 280 mila. Questo dimostra come gli automobilisti sono sempre più attenti all’ecosostenibilità, dato che al di là delle esigenze degli spostamenti, il car sharing e la locazione per un lungo periodo, è al centro dell’attenzione come mobilità sostenibile e urbana.

Nonostante car sharing e noleggio a lungo termine stiano andando a gonfie vele, c’è da dire che tra le due soluzioni le differenze sono parecchie. La prima soluzione coinvolge il target di utenti che magari abitando in una metropoli, desiderano potersi muovere con più libertà risparmiando sul possedere un’auto di proprietà.

Il noleggio a lungo termine invece, è pensato e destinato ad aziende, liberi professionisti e privati, che hanno necessità di poter “possedere un mezzo”, senza averlo effettivamente comprato.

In ogni caso siamo rassegnati ed anche felici, all’idea che la mobilità si sta rivoluzionando. Si è più sempre meno propensi ad esser titolari di mezzi, ma più contenti di esser svincolati e aver la preferenza a soluzioni come il noleggio o il leasing.