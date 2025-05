Durante le ore di attesa per la prima fumata del conclave, un curioso protagonista ha catturato l’attenzione di migliaia di telespettatori in tutto il mondo: un gabbiano. L’uccello, appollaiato accanto al celebre comignolo della Cappella Sistina, è stato inquadrato da numerose emittenti televisive internazionali che trasmettevano in diretta l’evento. La sua presenza silenziosa e immobile ha finito per diventare un simbolo involontario dell’attesa, guadagnandosi simpatia e visibilità sui social network, soprattutto su X.

Star virale tra meme e ironie online

La figura del gabbiano ha scatenato la creatività degli utenti, che hanno cominciato a condividere immagini ritoccate in cui l’animale veniva incoronato come “nuovo Papa”, o utilizzato per ironizzare sulla lentezza del processo di elezione. “Abbiamo un vincitore”, scriveva ironicamente un utente, mentre altri lo definivano “l’animale più osservato al mondo” o “un attore pagato per mantenere la suspense”.