Il gatto cleptomane che trova un biglietto vincente della lotteria VIDEO

Portare oggetti è un comportamento tipico dei cani, ma è raro vedere un gatto che lo faccia di sua iniziativa. Eppure, in Cornovaglia, in Inghilterra, un gatto chiamato Monkey ha fatto di questa abitudine una missione notturna. Ogni sera, Monkey esce in cerca di oggetti da riportare alla sua padrona, Megan, che ha iniziato a documentare le sue avventure su TikTok.

Monkey non ha limiti: dai sacchetti di patatine ai pannolini, passando per buste di semi e altri oggetti di scarso valore. Questa singolare abitudine di portare a casa oggetti rubati ha attirato l’attenzione di molti, e le clip pubblicate da Megan sono diventate virali. Ma una notte, il gatto ha superato se stesso, riportando un oggetto molto particolare.

La sorpresa del biglietto della Lotteria

Durante una delle sue avventure notturne, Monkey ha portato a casa un biglietto della lotteria. Megan, inizialmente, pensava fosse solo un pezzo di carta inutile. Ma la sorpresa è arrivata quando ha scoperto che si trattava di uno scontrino vincente. La vincita? 14 euro, non una somma enorme, ma sicuramente un colpo di fortuna inaspettato.

Il video in cui Megan mostra il biglietto della lotteria è diventato subito virale, superando gli 11 milioni di visualizzazioni su TikTok. La ragazza ha espresso incredulità per la scoperta, affermando che, sebbene fosse a conoscenza delle abitudini cleptomani del suo gatto, non avrebbe mai immaginato che potesse portare qualcosa di così prezioso.

Un finale divertente

Anche se la vincita non è stata milionaria, Megan ha sottolineato che “a caval donato non si guarda in bocca”. La storia di Monkey ha conquistato il web, rendendo il gatto un vero protagonista del mondo dei social.