Tornata a casa la sera, dopo un’intensa giornata di lavoro e già pregustando la tarda e meritata cena, una coppia di Torino ha dovuto aspettare ore e i vigili del fuoco per mettere finalmente piede oltre l’uscio sbarrato.

Il gatto Saganaki lascia fuori di casa i padroni attaccandosi al chiavistello

Dall’altra parte della porta, sguardo sornione e colpevole, Saganaki, il gatto di casa. “Ha 7 mesi, è l’ultimo arrivato in famiglia – spiega Alessandro, il padrone, a La Stampa -. È un gatto rosso e si sa che sono particolarmente agitati. Abbiamo attaccato al chiavistello un fiocco della comunità LGBT. È molto in alto e Saganaki non aveva mai saltato fino a lì. Evidentemente stavolta l’ha fatto”.

Saganaki si era chiuso dentro, e aveva lasciato tutto il mondo fuori. “Non ci potevo credere”, dice ancora Alessandro. Passata la serata a trafficare con pompieri e chiavistelli, alla fine, aperta la porta, tutti sono finalmente andati a nanna. “Per tutta la notte – conclude Alessandro – è stato con noi sotto le coperte a fare le fusa come non fa mai. Evidentemente cercava di farsi perdonare”. Evidentemente.