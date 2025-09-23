Immerso nel verde delle colline, a pochi chilometri dal Lago di Garda, c’é un lago che si presenta come una perla naturale.

Situato a 570 metri sul livello del mare, nel comune di Tenno, questo lago naturale si distingue non solo per la sua origine geologica ma anche per la ricchezza culturale e storica dei borghi che lo affiancano, in particolare Canale di Tenno, uno dei borghi più belli d’Italia.

Il Lago di Tenno si estende su una superficie di circa 0,195 km², con una lunghezza di 750 metri e una larghezza di 400 metri, ed è il sesto lago per estensione del Trentino. La sua origine risale all’incirca all’anno 1100, quando una poderosa frana proveniente dal monte Misone ostruì il corso del torrente Rì Sec, creando una conca naturale che si riempì d’acqua. Nel corso dei secoli, la pressione delle acque aprì un tunnel nel dosso di Ville del Monte, abbassando il livello del lago fino a quello attuale intorno al 1400.

Dal punto di vista idrografico, il lago è alimentato principalmente da due immissari: il Rì Sec, un torrente chiamato “Rio Secco” per la sua visibilità intermittente dovuta alla presenza di sassi, e il torrente Laurel (Laurino), che scorre per soli 100 metri ma con acqua freschissima, mai oltre i 5 °C. L’unico emissario è il torrente Picinino, che sgorga a 15 metri di profondità dal lago e dà origine, dopo circa 2 km di corso, alle spettacolari Cascate del Varone, una delle attrazioni più suggestive della zona.

Negli ultimi decenni, il livello del lago ha subito un abbassamento significativo, dovuto principalmente all’azione umana che ha ridotto l’afflusso d’acqua dai torrenti sorgivi e dai laghi alimentatori come i laghi Soi. Tuttavia, interventi di ripristino e abbondanti nevicate hanno consentito un temporaneo ritorno ai livelli normali, valorizzando ulteriormente questo specchio d’acqua unico.

Canale di Tenno: un borgo medievale tra arte e tradizione

A pochi passi dal lago, a circa 600 metri di altitudine, si trova Canale di Tenno, borgo medievale che conserva intatto l’impianto urbanistico originario con le sue case in pietra, i caratteristici ballatoi, le viuzze strette e le decorazioni artistiche che ne arricchiscono le facciate. Documentato fin dal 1211, Canale è oggi parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia” e rappresenta una meta culturale di grande richiamo.

Il borgo deve parte della sua fama alla presenza di artisti come il pittore torinese Giacomo Vittone, che scelse Canale come soggetto per molte sue opere e a cui è dedicata la Casa degli Artisti. Questo centro culturale ospita mostre, concerti, corsi e residenze artistiche, alimentando un vivace fermento creativo.

Tra le manifestazioni più attese figura il festival Rustico Medioevo, che si svolge nelle prime due settimane di agosto e riporta in vita le atmosfere medievali con sfilate in costume, spettacoli, arti varie e degustazioni di prodotti tipici. Durante i fine settimana di dicembre, invece, il borgo si anima con i tradizionali mercatini di Natale, capaci di trasformare Canale in un’atmosfera fiabesca.

Chi visita il Lago di Tenno e il borgo di Canale può godere di un’offerta turistica variegata che spazia dalla cultura al relax. Dopo una passeggiata tra le vie del borgo, è consigliabile immergersi nelle acque limpide del lago, ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura.

Nei dintorni, il Parco Grotta Cascata Varone invita a un percorso avventuroso tra ponti sospesi, scale e tunnel scavati nella roccia, regalando panorami mozzafiato e un’esperienza immersiva unica.

Dal punto di vista enogastronomico, la zona è celebre per la carne salada, un’eccellenza trentina: sottili fette di carne bovina stagionata con sale e spezie, servita cruda o leggermente scottata e accompagnata da fasoi (fagioli), tipico contorno locale. Questo piatto saporito è un must per chi vuole assaporare i gusti autentici del territorio.

Come raggiungere il Lago di Tenno e Canale di Tenno

Il Lago di Tenno e il borgo di Canale sono facilmente raggiungibili sia in auto che con i mezzi pubblici. Per chi viaggia in auto, dall’Autostrada A22 si consiglia l’uscita a Rovereto Sud, proseguendo verso Riva del Garda e poi seguendo le indicazioni per Tenno. Chi preferisce il treno può scendere a Rovereto e prendere un autobus per Riva del Garda, cambiando poi per Tenno.