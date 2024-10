Il legame tra umani e animali domestici: le “rinunce” per gli amici cani e gatti ma anche poca conoscenza delle loro esigenze

Hai mai rinunciato a un’uscita con gli amici per passare del tempo con il tuo cane o gatto e poi ricevuto commenti negativi o sguardi di disapprovazione? Non sei l’unico. Sempre più persone scelgono di dedicare tempo ai loro animali domestici, riconoscendoli come membri importanti della famiglia multispecie che hanno creato. Questa scelta, lungi dall’essere ossessiva, è spesso una dimostrazione di rispetto per le esigenze del proprio animale e del tempo di qualità condiviso.

Un sondaggio rivela: gli animali sono membri della famiglia

Un sondaggio condotto negli Stati Uniti su 2.000 persone che vivono con cani o gatti ha mostrato che quasi la metà dei partecipanti (48%) ha annullato piani sociali almeno cinque volte durante la vita per trascorrere più tempo con il proprio animale. Questa ricerca, realizzata da Talker Research per conto di un marchio di alimenti per animali domestici, evidenzia come il 97% degli intervistati consideri il proprio animale un membro effettivo della famiglia, degno di attenzioni quotidiane. In media, i proprietari interagiscono con i loro animali almeno 10 volte al giorno con coccole e carezze, e parlano con loro circa 11 volte al giorno.

Le “rinunce” come scelte consapevoli

Mentre alcuni potrebbero vedere queste scelte come sacrifici, la ricerca dimostra che molti proprietari di animali domestici considerano tali decisioni consapevoli e naturali. Infatti, il 30% degli intervistati ha ammesso di aver preso permessi dal lavoro per trascorrere più tempo con il proprio animale. Questo indica quanto sia importante per molti stabilire un legame forte e presente con i loro compagni a quattro zampe.

Conoscenza delle esigenze degli animali

Nonostante l’affetto, il sondaggio evidenzia anche una lacuna nella comprensione delle vere esigenze degli animali. Quando è stato chiesto agli intervistati di descrivere la giornata ideale per il loro cane o gatto, il 27% ha risposto con attività più vicine ai desideri umani, come una cena in un ristorante pet-friendly, mentre il 29% ha menzionato una giornata di shopping nel negozio preferito del loro animale.

Amare e rispettare: un equilibrio delicato

Questo dimostra che, sebbene molte persone considerino gli animali membri della famiglia, esiste ancora una certa confusione tra ciò che i proprietari desiderano e ciò di cui gli animali hanno realmente bisogno. Il rispetto per le specificità dell’animale, comprese le sue esigenze etologiche, è fondamentale per una convivenza armoniosa.