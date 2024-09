Il mercato degli NCC e dei taxi a confronto

Spesso in molti tendono a confondere il noleggio auto con conducente con il taxi. In realtà, se da un lato è sicuramente vero che entrambi permettono alle persone di spostarsi da un punto all’altro della città a bordo di un veicolo e pagando un prezzo, dall’altro, è altrettanto vero che si tratta di due servizi molto diversi tra di loro, che soddisfano esigenze diverse. Basti pensare al diverso modo con cui si può prenotare un taxi rispetto al servizio di NCC, oppure al diverso modo di calcolo delle tariffe e così via. Di seguito le principali differenze che intercorrono tra NCC e taxi.

Prezzo

Come accennato, una delle prime differenze che intercorre tra il servizio di NCC e il taxi sta nel modo di calcolare la tariffa dovuta. Per il taxi, infatti, il prezzo varia in base alla distanza da percorrere, calcolata attraverso delle tabelle prestabilite. Ciò significa, in poche parole, che maggiore è la distanza da percorrere e maggiore sarà il prezzo da pagare al taxi, al quale è necessario addizionare anche il tempo. Ciò significa che percorrere un tratto di strada particolarmente trafficato, potrebbe essere più costoso rispetto a raggiungere una zona di periferia (meno trafficata). Con l’NCC, viceversa, il prezzo è unico e fisso.

La prenotazione

Una delle principali differenze tra il servizio di noleggio con conducente (NCC) e il taxi riguarda la modalità di prenotazione. Il taxi può essere preso direttamente in una piazzola di sosta dedicata oppure fermato lungo la strada se è disponibile, all’interno del territorio comunale in cui opera. Tuttavia, il taxi non può essere prenotato in anticipo. Al contrario, il noleggio con conducente richiede obbligatoriamente una prenotazione anticipata e non è possibile fermare un veicolo NCC per strada. Per usufruire di un servizio NCC, è necessario contattare la compagnia tramite telefono, e-mail o altri strumenti di comunicazione, così da organizzare gli spostamenti in modo efficiente.

La clientela

Un’altra differenza tra NCC e taxi riguarda il tipo di clientela a cu tali servizi si rivolgono. Pur non essendoci restrizioni sul tipo di passeggero che possono trasportare, ci sono delle differenze tra gli utilizzatori abituali. I taxi tendono a servire principalmente clienti occasionali, mentre il servizio NCC si rivolge a un pubblico più selezionato, anche grazie a convenzioni con aziende, tour operator, organizzatori di eventi, ecc. Questo è dovuto a vari fattori. Il noleggio con conducente, infatti, offre un’esperienza “premium”, particolarmente adatta a chi viaggia per lavoro o deve partecipare ad eventi importanti. I driver NCC, infatti, si distinguono per la loro professionalità, eleganza e disponibilità, garantendo un servizio di alta qualità. Inoltre, il servizio è completamente personalizzabile in base alle esigenze del cliente, permettendo una maggiore flessibilità e comfort durante gli spostamenti. Anche le vetture utilizzate nel servizio NCC sono di fascia alta, sempre moderne e curate, il che contribuisce ulteriormente a creare un’immagine di lusso.

La disponibilità

Il noleggio con conducente, grazie al sistema di prenotazione obbligatoria, garantisce sempre la disponibilità del veicolo richiesto, a prescindere da eventuali imprevisti. Questo permette al cliente di pianificare in anticipo i propri spostamenti, sapendo di poter contare su un servizio sicuro e puntuale. Al contrario, come già detto, il taxi non è prenotabile e la sua disponibilità dipende dalla presenza di vetture libere al momento della richiesta. Inoltre, il servizio taxi può essere influenzato da fattori esterni, come gli scioperi, che ne limitano o sospendono l’operatività in determinati momenti. Questa differenza rende il servizio NCC una scelta più affidabile per chi cerca una soluzione di trasporto garantita e priva di imprevisti, soprattutto in situazioni critiche o pianificate con largo anticipo.