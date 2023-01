Il migliore gel per unghie: bestseller 2022

I saloni di bellezza modernamente attrezzati offrono per le fashioniste un servizio molto richiesto sul mercato delle estensioni delle unghie. Numerose varianti originali di gel per l’estensione delle unghie consentono di eseguire facilmente e senza problemi tutte le operazioni richieste, non solo nei saloni dotati, ma anche a casa. I principali vantaggi di questo prodotto sono l’elevata durata e l’eccellente ipoallergenicità.

Il gel per unghie è un inteso prodotto cosmetico, caratterizzato da una composizione chimica piuttosto complessa di polimeri e pigmenti. Inoltre, una tale struttura è abbastanza simile per caratteristiche e aspetto alla lamina ungueale umana naturale. Il gel è una scelta eccellente per le persone soggette ad allergie. A differenza dell’acrilico, non è in grado di emettere un forte odore sgradevole e non è tossico. Il gel per unghie è anche un’ottima proposta per le donne che vogliono godersi una manicure super resistente fino a diverse settimane. È una preparazione incredibilmente duratura che può essere utilizzata anche su unghie corte.

Attualmente, ci sono tre tipi. Il gel monofase è l’opzione più versatile, include tutti i componenti necessari allo stesso tempo. È la procedura più semplice da eseguire ed è più adatta per i principianti e per l’esecuzione a casa. Il gel bifasico richiede l’esecuzione professionale di due fasi di lavoro: la creazione della base richiesta e la modellazione diretta con successiva fissazione. Il gel trifase è un sistema che include tre diversi componenti, ognuno svolge il proprio compito.

Il gel per unghie differisce dallo smalto ibrido principalmente per la sua altissima densità, che dopo l’indurimento nella lampada gli conferisce un’altissima durezza e durata.

Elisium Flexy Gel

Quando si analizza quale gel per unghie acquistare, vale anche la pena dare un’occhiata a Elisium Flexy Gel Beige. I principali vantaggi di questa preparazione includono: rafforzamento della lamina trascurata, facilità di applicazione, efficienza e numerose varianti di colore. Questo prodotto è anche considerato il miglior gel 2022, è inoltre caratterizzato da una consistenza ottimale e, grazie alla sua densità, non scorre sulle cuticole. È una versione inodore, quindi non bisogna preoccuparsi dell’odore intenso. Il cosmetico aiuta a creare unghie in gel eleganti.

NeoNail Professional Duo Acrylgel

Neonail Duo Acrylgel Cover Pink è un ottimo gel per unghie con interessanti proprietà curative. Questi sono, ad esempio: efficienza, consistenza ottimale, polimerizzazione rapida e la ricostruzione di qualità della lamina ungueale. Questo cosmetico è abbastanza innovativo perché è una combinazione di versioni in acrilico e gel. L’uso della lampada non causa alcun disagio o calore eccessivo. Neonail Duo Acrylgel Cover Pink è inodore e rafforza chiaramente le unghie. Diventano resistenti al contatto con varie condizioni meteorologiche, come la luce solare o le precipitazioni. Anche la frequenza di crepe e graffi sotto l’influenza di possibili contatti meccanici è ridotta. Grazie a questo gel le unghie non perdono la loro attrattiva per molto tempo. Il prodotto può quindi essere considerato un gel per unghie costruttore davvero valido. Inoltre, è economico da usare.

Silcare Gel Base One Cover

Questo gel unghie più venduto ha vantaggi fondamentali che includono: un netto rafforzamento della lamina ungueale, una corretta densità, flessibilità ed eccellente adesione. Inoltre è da sottolineare che il prodotto è monofase e si livella rapidamente in superficie. Ciò limita il numero di attività necessarie, inclusa la procedura di manicure. Silcare Gel Base One Cover non emette un odore sgradevole durante il processo di indurimento del rivestimento con una lampada speciale.

IBD Hard Gel LED/UV French Xtreme Clear

Secondo molti utenti, il miglior gel per unghie è IBD Hard Gel LED/UV French Xtreme Clear. Tale valutazione deriva, ad esempio, da alcune proprietà del preparato stesso. Questi sono: un pratico contenitore avvitabile, che impedisce lo sbiadimento e l’ingiallimento, bloccando la penetrazione dei raggi UV. Può essere tranquillamente consigliato per uso professionale, ma anche per uso domestico. È importante sottolineare che le unghie sono protette da graffi accidentali visibili. È quindi un’indicazione certa che questo prodotto aiuta a creare unghie trasparenti in gel.

Quindi, oggi tutti possono scegliere l’opzione gel più adatta per la loro manicure e pedicure. Prima di effettuare la scelta finale, è necessario tenere conto anche dello stato iniziale delle unghie. Un approccio così attento e premuroso contribuirà a creare il rivestimento più resistente e affidabile, che è sicuramente sicuro per la lamina ungueale e la pelle circostante.