Chi ha detto che per avere capelli puliti e ben pettinati sia necessario spendere una fortuna? Il nuovo test condotto da Altroconsumo dimostra il contrario, mettendo a confronto 10 shampoo tra i più diffusi sul mercato. La sorpresa? Il prodotto che si è aggiudicato sia il titolo di “Migliore del Test” che di “Miglior Acquisto” è lo shampoo Near Your Hair venduto nei discount Eurospin al modico prezzo di 1,29 euro per un flacone da 500 ml, ovvero 2,58 euro al litro.

I prodotti di qualità buona

Oltre al vincitore economico di Eurospin, altri shampoo hanno ottenuto punteggi elevati, posizionandosi nella fascia di qualità buona:

Weleda Shampooing Nourrissant Cheveux Normaux – 66 punti

Gliss Aqua Revive – 66 punti

Splend’Or Shampoo Addolcente al Cocco – 66 punti

Questi prodotti si sono distinti per le loro buone performance sia nei test di laboratorio che nelle prove d’uso.

I prodotti di qualità media

Nella categoria di qualità media, troviamo invece shampoo noti ma leggermente meno performanti rispetto ai primi:

Garnier Fructis Aloe Vera Hair Food Shampoo – 64 punti

Sunsilk Ricarica Naturale Aloe Vera – 62 punti

Balea (DM) Family Shampoo Fruchte Traum – 61 punti

Garnier Ultra Doux Délicatesse d’Avoine – 60 punti

Herbal Essences Illumina – 59 punti

Conad Essentiae Shampoo Delicato – 58 punti

Anche questi prodotti hanno ricevuto giudizi positivi, seppur con qualche riserva nelle prestazioni complessive.

Parrucchieri vs consumatori: opinioni a confronto

Interessante notare come le opinioni degli esperti parrucchieri e quelle dei consumatori non coincidano sempre. I parrucchieri hanno premiato Near Your Hair per la facilità di risciacquo e Gliss Aqua Revive per la pettinabilità. Tuttavia, nella prova d’uso su 557 consumatori della community ACmakers, i preferiti sono stati Sunsilk Ricarica Naturale Aloe Vera e Garnier Fructis Hair Food Aloe Vera, apprezzati soprattutto per la sensazione di pulizia che lasciano sui capelli.

Non tutti, però, sono stati un successo: il Weleda Shampoo Trattante al Miglio è risultato meno gradito dai consumatori per il profumo e la sensazione di secchezza dei capelli, pur non avendo ottenuto un giudizio negativo.