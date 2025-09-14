Finita la bella stagione è arrivato il momento di iniziare a programmare le pulizie di casa, ecco da dove iniziare.

Arriva quel momento dell’anno in cui la casa sembra chiedere più attenzione del solito, le vacanze sono finite e gli ambienti casalinghi si ripopolano. Con l’autunno alle porte e le giornate più corte, le pulizie diventano quasi un rituale necessario, per affrontare al meglio il freddo invernale in arrivo.

Non si tratta solo di ordine, ma di preparare gli ambienti a cambiare con le stagioni, per renderli più sani e confortevoli. Il cambio di stagione non va preso sottogamba, è un’abitudine importante per cui bisogna tenere a mente alcuni fattori fondamentali, da non dimenticare assolutamente.

Cambio di stagione? Non ti temo

Anche se le temperature miti di settembre potrebbero ingannare, è proprio questo il momento giusto per iniziare a pianificare interventi mirati per le pulizie. Non si tratta soltanto di spolverare o passare uno straccio qua e là, ogni angolo della casa richiede attenzione e cura, per una pulizia approfondita.

Uno degli aspetti più importanti riguarda i tessuti della casa, tende, tappeti, copridivani e cuscini accumulano polvere, batteri e residui invisibili nel tempo. Non basta scuoterli o aspirarli superficialmente, magari ricoprendoli di prodotti chimici per coprire gli odori, servono trattamenti specifici per rinfrescarli, senza danneggiare le fibre.

Una soluzione naturale e semplice è miscelare acqua, aceto bianco e bicarbonato, da nebulizzare sui tessuti per eliminare odori e germi in modo efficace. Ma dopo i tessuti, è fondamentale dedicarsi agli angoli nascosti della casa, quei punti dove la polvere si deposita, spesso senza essere notata.

Sotto i mobili, dietro i termosifoni e negli spigoli, nonché le superfici più usate, come maniglie di porte, armadi e interruttori, vanno pulite con attenzione. Un panno inumidito con aceto e oli essenziali è sufficiente per igienizzare e donare freschezza senza ricorrere a detergenti aggressivi che potrebbero rovinarli.

Non va dimenticata la cucina, cuore pulsante della casa e oltre alla pulizia ordinaria, conviene dare attenzione a frigorifero, forno, armadietti e piani di lavoro. Eliminare residui, controllare scadenze e igienizzare con prodotti naturali previene la formazione di muffe e batteri, preparando l’ambiente per i mesi più freddi.

Infine, i pavimenti e i tessuti stagionali richiedono cura speciale, non solo per migliorare l’aspetto della casa, ma per creare un ambiente più salutare e confortevole. Lavaggio accurato di tappeti, zerbini e stuoie permette di eliminare polvere e residui di sporco, mentre tappeti più delicati possono essere trattati con prodotti naturali.